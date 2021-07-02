Россияне высказались о новом локдауне

Более половины россиян (51 процент), принявших участие в опросе банка «Открытие» , выступают против нового карантина: по их мнению, это убьет экономику. Об этом сообщает РИА Новости.

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Больше всего противников карантина оказалось в Южном федеральном округе (56 процентов), в столичном регионе и Приволжье (по 54 процента)

При этом каждый пятый участник исследования заявил, что локдаун -единственный способ остановить рост заболеваемости коронавирусом. Больше всего сторонников карантина оказалось в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (32 процента), а также в Москве и Подмосковье (28 процентов).

По мнению 28 процентов респондентов, для нового карантина в их регионе нет повода. Среди опрошенных сибиряков так считают 36 процентов, 35 процентов - среди жителей Северного Кавказа, 18 процентов - в Москве и Московской области.

Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» рассказал, что власти стараются избежать введения всероссийского карантина с помощью вакцинации.

Путин подчеркнул, что предотвратить распространение вируса можно только с помощью прививок.

«И у нас такая возможность есть. Надеюсь, что предубеждение граждан пройдёт», - подчеркнул он.