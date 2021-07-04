Мясников рассказал о последствиях укуса клеща

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, с какими необратимыми последствиями могут столкнуться россияне при укусе клеща. Его слова приводит «МК».

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Доктор отметил, что у человека может возникнуть аллергическая реакция на мясо. Так, когда клещ кусает, он выпускает свое кишечное содержимое в человеческий организм.

«Вы съели мясо, а во рту у вас сыпь, крапивница, все зачесалось», — заявил он.

Так, после укусов этих паукообразных такая реакция обычно возникает спустя шесть-восемь часов, а иногда только на следующий день.

«Или ваш ребенок съел мясо, после чего у него начались тошнота, боли в животе», —добавил специалист.

Также он рассказал о клещах, чей укус способен привести к летальным последствиям. Так, слюна у некоторых клещей содержит нейротоксин. Попадание этого яда в организм может привести к тому, что «не работают ноги, трудно дышать».

«Если снять клеща, то яд перестанет поступать», — отметил он.

Кроме того, врач напомнил о распространенных последствиях укуса клеща. Это болезнь Лайма и клещевой энцефалит. От них умирает каждый десятый.