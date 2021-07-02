69% россиян умеют разделять личное и рабочее общение в мессенджерах

Согласно опросу, почти четверть пользователей готовы вообще отказаться от звонков в пользу переписок в мессенджерах.

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Сейчас в мире наблюдается очередной виток цифровой трансформации общения. Если раньше для переписок в основном использовались соцсети, теперь пользователи всё больше времени проводят в мессенджерах. Rambler&Co выяснил у интернет-пользователей, какие средства коммуникации они предпочитают в сети и какие паттерны поведения отмечают у себя при онлайн-общении.

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Чаще всего для переписок россияне выбирают мессенджеры (57%). В соцсетях общаются 20%, посредством SMS – 13%. Интересно, что SMS до сих пор опережают более современный формат видеозвонков – за него проголосовала всего одна десятая часть опрошенных.

У большинства респондентов (39%) установлено два активных мессенджера, одним пользуются 30% опрошенных, почти четверть (23%) переключаются между тремя-четырьмя, а у 8% хватает времени и сил на пять и более сервисов.

В условиях удалённой работы остро стоит вопрос о разделении личного и рабочего времени. 40% используют один мессенджер и знают эффективные лайфхаки: 17% распределяют рабочие чаты в отдельную папку, 14% в личное время отключают уведомления, 9% используют разные аккаунты для работы и частной жизни. Почти треть опрошенных (31%) стараются не использовать мессенджеры по работе, предпочитая корпоративные способы связи, 29% переключаются между приложениями для работы и личных переписок.

Почти половина респондентов (48%) не одобряет функцию голосовых сообщений, так называемых войсов (voice message – англ.). 23% считают, что чаще всего они неуместны, 15% – что чаще уместны. 9% пользуются ими, предварительно спросив разрешения у собеседника, и только 5% любят войсы и часто их записывают.

Мессенджеры не заменили телефонные звонки и другие способы общения для 47% пользователей. 23% считают, что без звонков можно обойтись, 20%, наоборот, предпочитают перепискам телефонный разговор, 10% звонят только по экстренным поводам.