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В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в Москве

Газета.Ru
2 часа назад
Ситуация с коронавирусом во многих регионах, в том числе в Москве, остается напряженной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА "Новости".
Песков о COVID в Москве: Ситуация печальная
Фото: ТАССТАСС
"Ситуация, конечно, напряженная в целом ряде регионов. Вы знаете, что в Москве в среднем в три раза выше уровень заболеваемости, чем в среднем по России, в Питере тоже достаточно печально", - сказал он.
По его словам, оперативные штабы и главы регионов напряженно работают и реализуют свои особые полномочия. Песков подчеркнул, что страна столкнулась с "коварным врагом" в виде коронавируса и его новых штаммов.
Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что московские власти будут постоянно держать в резерве койки в больницах для пациентов с коронавирусом. Москвичей с ОРВИ также обязали соблюдать самоизоляцию. За последние сутки в городе выявили 6 893 заражения коронавирусом, общее число случаев достигло 1 372 705. В столице зафиксировано 22 668 смертей и 1 170 924 выздоровления.
Общество,Анастасия Ракова,Дмитрий Песков,Правительство Москвы,РИА Новости,Москва,
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