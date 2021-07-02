Песков о COVID в Москве: Ситуация печальная

"Ситуация, конечно, напряженная в целом ряде регионов. Вы знаете, что в Москве в среднем в три раза выше уровень заболеваемости, чем в среднем по России, в Питере тоже достаточно печально", - сказал он.
По его словам, оперативные штабы и главы регионов напряженно работают и реализуют свои особые полномочия. Песков подчеркнул, что страна столкнулась с "коварным врагом" в виде коронавируса и его новых штаммов.
Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что московские власти будут постоянно держать в резерве койки в больницах для пациентов с коронавирусом. Москвичей с ОРВИ также обязали соблюдать самоизоляцию. За последние сутки в городе выявили 6 893 заражения коронавирусом, общее число случаев достигло 1 372 705. В столице зафиксировано 22 668 смертей и 1 170 924 выздоровления.