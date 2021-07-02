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Пока вы в маске: Раскрыты побочные эффекты от вакцин

Елена Прошина
7 минут назад

Названы побочные эффекты от вакцин

Возможные осложнения от вакцины «КовиВак» — шокоподобное состояние и коллапс, развившиеся в течение первых двух суток после вакцинации.

Названо снижающее вероятность подхватить COVID-19 заболевание

Реже болеют коронавирусом пациенты с аллергией, но пока ученые не сумели понять, с чем именно это связано, заявил директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов.

В Москве началась повторная вакцинация от коронавируса

Пройти ее можно с 1 июля в одном из 8 павильонов «Здоровая Москва». В городских поликлиниках запись на повторную вакцинацию будет открыта с 5 июля. Сделать это можно будет в 12 медучреждениях столицы любым препаратом, который зарегистрирован в России.

Привитые китайской вакциной россияне столкнулись с проблемами

Более пяти тысяч россиян-участников испытаний китайской вакцины «Ковиденция» не включены в перечень вакцинированных. Из-за этого они не могут получить услуги в МФЦ, попасть на плановую госпитализацию или зайти в кафе.

Частичную обязательную вакцинацию ввели в Ростовской области

Среди групп населения, подлежащих обязательной вакцинации, работники сферы услуг, госслужащие, студенты старше 18 лет, индивидуальные предприниматели.
Общество,Муса Хаитов,Федеральное медико-биологическое агентство,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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