Пока вы в маске: Раскрыты побочные эффекты от вакцин

Названы побочные эффекты от вакцин

Возможные осложнения от вакцины «КовиВак» — шокоподобное состояние и коллапс, развившиеся в течение первых двух суток после вакцинации.

Названо снижающее вероятность подхватить COVID-19 заболевание

Реже болеют коронавирусом пациенты с аллергией, но пока ученые не сумели понять, с чем именно это связано, заявил директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов

В Москве началась повторная вакцинация от коронавируса

Пройти ее можно с 1 июля в одном из 8 павильонов «Здоровая Москва». В городских поликлиниках запись на повторную вакцинацию будет открыта с 5 июля. Сделать это можно будет в 12 медучреждениях столицы любым препаратом, который зарегистрирован в России.

Привитые китайской вакциной россияне столкнулись с проблемами

Более пяти тысяч россиян-участников испытаний китайской вакцины «Ковиденция» не включены в перечень вакцинированных. Из-за этого они не могут получить услуги в МФЦ, попасть на плановую госпитализацию или зайти в кафе.

Частичную обязательную вакцинацию ввели в Ростовской области