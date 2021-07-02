Пока вы спали: Путин прочертил для Запада новую красную линию

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Президент России предупредил Запад
В ходе «Прямой линии» президент Владимир Путин
, комментируя происшествие с британским эсминцем Defender в Крыму
, заявил, что этот инцидент вряд ли смог бы поставить мир на грань Третьей мировой войны, даже если бы Россия
потопила корабль. Это заявление проводит новую красную линию в отношениях России и Запада, пишет
«Взгляд».
Издание отмечает, что президент России ясно дал понять, что в следующий раз на подобные провокационные действия западных стран могут последовать уже не предупредительные выстрелы, а огонь по самому кораблю.
В России дорожают машины с пробегом
По данным сайта «Дром», основанных на анализе более миллиона объявлений, в России с начала года стоимость автомобилей с пробегом выросла в среднем на 8,8%, до 579 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что спрос на автомобили с пробегом продолжает расти, а вот ликвидные предложения постепенно снижаются, пишет
«Коммерсант».
Дилеры объясняют такой рост дефицитом новых автомобилей, ростом цен на первичном рынке и переходом покупателей из сегмента новых машин в сегмент машин с пробегом. Однако, по их мнению, в низкий летний сезон увеличение цен на б/у автомобили замедлится.
Российский ученый озвучил версию начала пандемии COVID-19
Вирус SARS-CoV-2 имеет естественное происхождение, а заражение им произошло не из-за утечки из лаборатории в Ухане, а, скорее всего, при непосредственной передаче человеку напрямую от летучих мышей. Такое мнение «Известиям» высказал
биоинформатик, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени А.А. Харкевича РАН
, член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Панчин
.
По его словам, наиболее вероятной датой заражения можно считать ноябрь 2019 года. «Больше склоняюсь либо к прямому перескоку, либо к короткому перескоку с очень непродолжительным промежуточным хозяином. ( ) Я для себя поставил нижнюю оценку вероятности для природного происхождения коронавируса без участия каких-либо лабораторий в 99,9%», - подчеркнул он.
Власти России оценили затраты на уход за пожилыми и инвалидами
Внедрение в России системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами может потребовать от 330 до 700 млрд рублей в год. Об этом со ссылкой на осведомленные источники в правительстве и Минтруде пишет
«Коммерсант».
Создание к 2030 году системы долговременного ухода, которая подразумевает сопровождение и реабилитацию, в том числе и на дому, людей, которые частично или полностью потеряли способность жить без посторонней помощи, является одной из целей нацпроекта «Демография». В правительстве подсчитали, что ежегодные траты на эту систему могут составить от 500 до 700 миллиардов рублей из бюджета, в Минтруде оценили затраты в 330 миллиардов. При этом в системе должно быть задействовано до 1,9 млн работников.
Сокращен список ввозимых в Россию станков
Со 2 июля вступили в силу поправки к постановлению правительства, определяющие перечень оборудования, ввозимого в Россию с нулевой ставкой НДС, так как аналогов его в стране не производится. Об этом сообщает
«Коммерсант».
Перечень такого оборудования сужен с 249 до 79 кодов ТН ВЭД. Из списка исключено оборудование для табачной, макаронной, сахарной, пивоваренной, текстильной, медицинской, металлургической, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, несколько видов погрузчиков и кранов, вакуумные насосы и паровые котлы.