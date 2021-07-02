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Пока вы спали: Путин прочертил для Запада новую красную линию

Елена Прошина
37 минут назад
Пока вы спали: Путин прочертил для Запада новую красную линию
Фото: РамблерРамблер
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Президент России предупредил Запад

В ходе «Прямой линии» президент Владимир Путин, комментируя происшествие с британским эсминцем Defender в Крыму, заявил, что этот инцидент вряд ли смог бы поставить мир на грань Третьей мировой войны, даже если бы Россия потопила корабль. Это заявление проводит новую красную линию в отношениях России и Запада, пишет «Взгляд».
Издание отмечает, что президент России ясно дал понять, что в следующий раз на подобные провокационные действия западных стран могут последовать уже не предупредительные выстрелы, а огонь по самому кораблю.

В России дорожают машины с пробегом

По данным сайта «Дром», основанных на анализе более миллиона объявлений, в России с начала года стоимость автомобилей с пробегом выросла в среднем на 8,8%, до 579 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что спрос на автомобили с пробегом продолжает расти, а вот ликвидные предложения постепенно снижаются, пишет «Коммерсант».
Дилеры объясняют такой рост дефицитом новых автомобилей, ростом цен на первичном рынке и переходом покупателей из сегмента новых машин в сегмент машин с пробегом. Однако, по их мнению, в низкий летний сезон увеличение цен на б/у автомобили замедлится.

Российский ученый озвучил версию начала пандемии COVID-19

Вирус SARS-CoV-2 имеет естественное происхождение, а заражение им произошло не из-за утечки из лаборатории в Ухане, а, скорее всего, при непосредственной передаче человеку напрямую от летучих мышей. Такое мнение «Известиям» высказал биоинформатик, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени А.А. Харкевича РАН, член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Панчин.
По его словам, наиболее вероятной датой заражения можно считать ноябрь 2019 года. «Больше склоняюсь либо к прямому перескоку, либо к короткому перескоку с очень непродолжительным промежуточным хозяином. ( ) Я для себя поставил нижнюю оценку вероятности для природного происхождения коронавируса без участия каких-либо лабораторий в 99,9%», - подчеркнул он.

Власти России оценили затраты на уход за пожилыми и инвалидами

Внедрение в России системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами может потребовать от 330 до 700 млрд рублей в год. Об этом со ссылкой на осведомленные источники в правительстве и Минтруде пишет «Коммерсант».
Создание к 2030 году системы долговременного ухода, которая подразумевает сопровождение и реабилитацию, в том числе и на дому, людей, которые частично или полностью потеряли способность жить без посторонней помощи, является одной из целей нацпроекта «Демография». В правительстве подсчитали, что ежегодные траты на эту систему могут составить от 500 до 700 миллиардов рублей из бюджета, в Минтруде оценили затраты в 330 миллиардов. При этом в системе должно быть задействовано до 1,9 млн работников.

Сокращен список ввозимых в Россию станков

Со 2 июля вступили в силу поправки к постановлению правительства, определяющие перечень оборудования, ввозимого в Россию с нулевой ставкой НДС, так как аналогов его в стране не производится. Об этом сообщает «Коммерсант».
Перечень такого оборудования сужен с 249 до 79 кодов ТН ВЭД. Из списка исключено оборудование для табачной, макаронной, сахарной, пивоваренной, текстильной, медицинской, металлургической, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, несколько видов погрузчиков и кранов, вакуумные насосы и паровые котлы.
Общество,Александр Панчин,Владимир Путин,Минтруд,РАН,Деловая газета "Взгляд",газета "Известия",Республика Крым,Россия,
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