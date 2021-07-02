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Умерла драматург Ксения Драгунская

Газета.Ru
1 час назад
Драматург и детский писатель Ксения Драгунская скончалась на 56-м году жизни, сообщил ее брат, писатель Денис Драгунский в Facebook.
Детская писательница умерла от "внезапной болезни"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Моя любимая и незабвенная младшая сестра скончалась сегодня [1 июля] в 11.30 от внезапной тяжелой болезни. О времени прощания сообщим», — написал Драгунский.
В беседе с ТАСС Драгунский сообщил, что его сестра «скоропостижно скончалась от перитонита, лучшие врачи не смогли спасти».
Драгунская родилась в 1965 году в Москве в семье Виктора Драгунского, автора известного детского цикла «Денискины рассказы».
Ранее стало известно о смерти актрисы Ирины Волгиной.
Общество,Ксения Драгунская,Денис Драгунский,Виктор Драгунский,ИТАР-ТАСС,
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