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Названо снижающее вероятность подхватить COVID-19 заболевание

Алиса Селезнёва
1 час назад
Реже болеют коронавирусом пациенты с аллергией, но пока ученые не сумели понять, с чем именно это связано, заявил РИА Новости директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов.
Названо снижающее вероятность подхватить COVID-19 заболевание
Фото: ТАССТАСС
В конце 2019 года в Китае началась вспышка нового коронавируса. Уже к марту 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. По последним данным в мире выявлено более 182 миллиона заболевших, от коронавируса и связанных с ним осложнений скончалось более 3,9 млн человек.
Хаитов напомнил, что с начала пандемии «появились данные о том, что пациенты с аллергией реже болеют коронавирусной инфекцией», а зарубежные исследования свидетельствуют, что COVID-19 не усиливает риск тяжелого течения бронхиальной астмы.
«С чем это связано, пока сказать сложно, высказываются разные гипотезы, но они требуют подтверждения», - заметил Хаитов.
При этом он посоветовал аллергикам все же прививаться от коронавируса в стадии ремиссии.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что почти у 90% заразившихся коронавирусом жителей столицы выявлен индийский штамм, который гораздо агрессивнее и быстрее распространяется. Мэр отмечал, что для противостояния новому штамму уровень антител у человека должен быть в два раза больше, чем требовалось для борьбы с «уханьским» вариантом.
На фоне роста заболеваемости в столице были введены дополнительные ограничения. Так, с 28 июня посещать заведения общественного питания смогут только граждане, которые получили вакцину или переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеют отрицательный ПЦР-тест.
Общество,Муса Хаитов,Сергей Собянин,Федеральное медико-биологическое агентство,ВОЗ,РИА Новости,Россия,Китай,
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