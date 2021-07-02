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Хозяйка гостиницы в Анапе объяснила скандал с постояльцами ненавистью к ЛГБТ

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
Владелица гостевого дома в Анапе, обматерившая гостей, объяснила причины своего поведения. Видео с ее объяснением опубликовал Telegram-канал RT на русском.
"Мы за семейные ценности": хозяйка гостиницы объяснила скандал
Фото: Газета.RuГазета.Ru
По ее словам, когда она зашла в номер убраться, двое из трех присутствующих там девушек целовались на кровати.
«Естественно, была такая реакция. Я, как гражданин Российской Федерации, не приемлю ЛГБТ», — пояснила она.
Хозяйка отеля отметила, что в ее гостевом доме останавливаются «благополучные семьи с детьми», которые не должны видеть подобного поведения и «женоподобных мужчин».
«У нас отель за семейные ценности. Когда я увидела эту картину, я негодовала», — резюмировала она, призывая представителей ЛГБТ не пользоваться услугами их заведения.
Ранее ОМВД по городу Анапа сообщил, что проводит проверку по факту конфликта, произошедшего в гостинице, по итогам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.
До этого в сети появилось видео, где хозяйка гостевого дома «Атмосфера Джемете» ругается на посетителей, используя нецензурную брань, за просьбу убраться. Женщина утверждала, что «везде платит» и никто не приедет ее проверять.
Общество,Россия,Анапа,
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