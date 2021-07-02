"Мы за семейные ценности": хозяйка гостиницы объяснила скандал

Владелица гостевого дома в Анапе , обматерившая гостей, объяснила причины своего поведения. Видео с ее объяснением опубликовал Telegram-канал RT на русском.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По ее словам, когда она зашла в номер убраться, двое из трех присутствующих там девушек целовались на кровати.

«Естественно, была такая реакция. Я, как гражданин Российской Федерации, не приемлю ЛГБТ», — пояснила она.

Хозяйка отеля отметила, что в ее гостевом доме останавливаются «благополучные семьи с детьми», которые не должны видеть подобного поведения и «женоподобных мужчин».

«У нас отель за семейные ценности. Когда я увидела эту картину, я негодовала», — резюмировала она, призывая представителей ЛГБТ не пользоваться услугами их заведения.

Ранее ОМВД по городу Анапа сообщил, что проводит проверку по факту конфликта, произошедшего в гостинице, по итогам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.