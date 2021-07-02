«Манипулируют»: МХАТ ответил на письмо Дорониной Путину

В МХАТ прокомментировали письмо народной артистки СССР Татьяны Дорониной президенту России, в котором она попросила уволить худрука Эдуарда Боякова . По словам пресс-секретаря театра Виктории Мусиной-Пушкиной, Доронина не была ни на одной премьере, пишет «Пятый канал».

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Ранее народная артистка СССР Татьяна Доронина призвала президента России Владимира Путина повлиять на ситуацию во МХАТе имени Горького, худруком которого она являлась на протяжении 30 лет. Доронина пожаловалась, что новое руководство театра уволило большинство артистов, которые вели репертуар, а сам репертуар уничтожило.

Если руководство театра не заменить на талантливых людей, которые любят русскую литературу и «по Станиславскому сыгранный спектакль», то «все поглотит хулиганский, извращенный, пошлый развлекательный эстрадно-цирковой балаган», предупредила народная артистка.

По словам пресс-секретаря театра Виктории Мусиной-Пушкиной, письмо Дорониной в самом МХАТе не видели и не знают, было ли оно на самом деле направлено главе государства или только распространено в СМИ. При этом коллективу «странно читать» подобные высказывания.

«Татьяна Васильевна не появляется в МХАТ, не видела ни одной нашей премьеры. Нам неизвестно, кто и что рассказывает актрисе. Мы можем только предполагать, что 87-летней Татьяной Васильевной манипулирует круг лиц, которые используют народную артистку в своих корыстных интересах», - пояснила она.