Составлен список самых высокооплачиваемых вакансий в Москве

Одну из самых высоких зарплат в Москве - до 500 тыс. рублей в месяц - предлагают в июле руководителю отдела продаж в бюро переводов. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

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Сервис изучил более 200 тыс. вакансий и составил июльский рейтинг самых высокооплачиваемых предложений работы в российской столице.

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"Одна из самых высоких зарплат в Москве доступна руководителю отдела продаж в бюро переводов - до 500 тыс. рублей в месяц. В обязанности сотрудника входит руководство отделами продаж, ведение планирования и отчетности, разработка схем мотивации сотрудников, участие в стратегических переговорах и заключение договоров с клиентами. Высокий заработок будет зависеть от процента закрытых сделок", - говорится в тексте исследования.

Зарплата до 400 тыс. рублей доступна стоматологу-ортопеду. От соискателя требуется высшее медицинское образование, наличие сертификата по ортопедической стоматологии, опыт работы от трех лет, мануальные навыки протезирования и базовые знания гнатологии. Кандидату предстоит выполнять первичный прием клиентов, проводить диагностику и протезирование взрослых пациентов. Эта вакансия предполагает три - четыре рабочих дня в неделю.

Сервис мультистриминга ищет опытного программиста мобильных приложений, которому готовы платить до 380 тыс. рублей. Кандидату на эту должность необходимо иметь опыт работы со сторонними библиотеками и API и автоматизированного тестирования, и сборки, знать WebRTC и Git, понимать жизненный цикл гибкой разборки и уметь писать читаемый код.

Кроме того, до 300 тыс. рублей в месяц может зарабатывать юрист. Среди требований работодатель указал высшее юридическое образование, умение ориентироваться во всех отраслях права, навык ведения переговоров и пунктуальность. Кандидату на эту должность предстоит проводить первичные встречи с клиентами, предоставлять первичную юридическую консультацию, анализировать проблемы и предлагать пути решения.

В сервисный центр требуется слесарь-ремонтник поршневых компрессоров, которому будут платить до 200 тыс. рублей. Для успешного трудоустройства соискателю необходимо иметь опыт работы на аналогичной должности не менее трех лет. В обязанности такого работника входит выполнение ремонта поршневых компрессоров.