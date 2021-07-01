Мамонова подключили к ИВЛ

Ранее в четверг супруга Петра Мамонова Ольга рассказала, что артист был госпитализирован на пятые сутки после появления первых симптомов коронавируса и уже пять дней находится в реанимации больницы в подмосковной Коммунарке. Сначала у музыканта поднялась температура, а через несколько дней он начал задыхаться, после чего родные вызвали ему скорую помощь.
«Он находится в реанимации. Пятый день в реанимации в Коммунарке в тяжелом состоянии. Состояние оценивается как тяжелое. Больше они ничего не говорят. Пройти туда невозможно», — сказала Ольга Мамонова в комментарии RT.
Издание Life сообщало, что Мамонов находится в очень тяжелом состоянии. Его правое легкое поражено на 60%, левое — на 70%. Ситуация усугубляется ишемической болезнью сердца и перенесенным инсультом.
Известно, что в 25-летнем возрасте Петр Мамонов пережил клиническую смерть. Он находился в коме 40 дней и не обрадовался возвращению к жизни.