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Поражены легкие: Мамонова подключили к ИВЛ

Вероника Полынина
43 минуты назад
Госпитализированного с коронавирусом актера и музыканта Петра Мамонова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает «Пятый канал».
Мамонова подключили к ИВЛ
Фото: ТАССТАСС
По информации канала, у 70-летнего основателя рок-группы «Звуки Му» поражено более 60% легких.
Ранее в четверг супруга Петра Мамонова Ольга рассказала, что артист был госпитализирован на пятые сутки после появления первых симптомов коронавируса и уже пять дней находится в реанимации больницы в подмосковной Коммунарке. Сначала у музыканта поднялась температура, а через несколько дней он начал задыхаться, после чего родные вызвали ему скорую помощь.
«Он находится в реанимации. Пятый день в реанимации в Коммунарке в тяжелом состоянии. Состояние оценивается как тяжелое. Больше они ничего не говорят. Пройти туда невозможно», — сказала Ольга Мамонова в комментарии RT.
Издание Life сообщало, что Мамонов находится в очень тяжелом состоянии. Его правое легкое поражено на 60%, левое — на 70%. Ситуация усугубляется ишемической болезнью сердца и перенесенным инсультом.
Известно, что в 25-летнем возрасте Петр Мамонов пережил клиническую смерть. Он находился в коме 40 дней и не обрадовался возвращению к жизни.
Общество,Ольга Мамонова,Петр Мамонов,
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