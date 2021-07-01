Мамонова подключили к ИВЛ

По информации канала, у 70-летнего основателя рок-группы «Звуки Му» поражено более 60% легких.

Известно, что в 25-летнем возрасте Петр Мамонов пережил клиническую смерть. Он находился в коме 40 дней и не обрадовался возвращению к жизни.