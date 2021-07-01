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В Ростовской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

Газета.Ruиещё 2
1 час назад
Управление Роспотребнадзора по Ростовской области приняло постановление об обязательной вакцинации от коронавируса отдельных категорий граждан. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального ведомства, сообщает «Интерфакс».
В Ростовской области ввели обязательную вакцинацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как отмечается в постановлении, нынешние темпы добровольной вакцинации от коронавируса не позволяют своевременно обеспечить защиту иммунитета.
В списке граждан, которые подлежат обязательной вакцинации, числятся работники в сфере торговли, общественного питания, транспорта общего пользования, такси, бытовых услуг.
Прививку нужно будет поставить также работникам массажных салонов, фитнес-клубов, салонов красоты, соляриев, СПА-салонов, саун, бань, бассейнов и прочих спортивных организаций.
Общество,Роспотребнадзор,Интерфакс,Ростовская Область,
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