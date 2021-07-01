В Ростовской области ввели обязательную вакцинацию

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области приняло постановление об обязательной вакцинации от коронавируса отдельных категорий граждан. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального ведомства, сообщает «Интерфакс».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как отмечается в постановлении, нынешние темпы добровольной вакцинации от коронавируса не позволяют своевременно обеспечить защиту иммунитета.

В списке граждан, которые подлежат обязательной вакцинации, числятся работники в сфере торговли, общественного питания, транспорта общего пользования, такси, бытовых услуг.