В Ростовской области ввели обязательную вакцинацию

Управление Роспотребнадзора
по Ростовской области
приняло постановление об обязательной вакцинации от коронавируса отдельных категорий граждан. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального ведомства, сообщает «Интерфакс».
Как отмечается в постановлении, нынешние темпы добровольной вакцинации от коронавируса не позволяют своевременно обеспечить защиту иммунитета.
В списке граждан, которые подлежат обязательной вакцинации, числятся работники в сфере торговли, общественного питания, транспорта общего пользования, такси, бытовых услуг.
Прививку нужно будет поставить также работникам массажных салонов, фитнес-клубов, салонов красоты, соляриев, СПА-салонов, саун, бань, бассейнов и прочих спортивных организаций.