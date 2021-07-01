Частичную обязательную вакцинацию ввели в Ростовской области

В документе отмечается, что в связи с распространением коронавируса эпидемиологическая обстановка в Ростовской области оценивается как неблагополучная. В июне увеличилось среднесуточное количество новых случаев заражения коронавирусом с 3,7 до 5,3 на 100 тыс. населения. При этом чаще всего заражаются люди трудоспособного возраста от 18 до 49 лет. Заполняемость госпиталей, в которых оказывается помощь пациентам с коронавирусом, увеличилась до 78,6%, следует из документа.