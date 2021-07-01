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Частичную обязательную вакцинацию ввели в Ростовской области

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
1 час назад
Обязательную вакцинацию против коронавируса для ряда групп населения ввели в Ростовской области, следует из постановления заместителя главного государственного санитарного врача по региону.
Частичную обязательную вакцинацию ввели в Ростовской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок < > против новой коронавирусной инфекции < > группам граждан, подлежащим обязательной вакцинации», – сообщается в документе, опубликованном на сайте территориального управления Роспотребнадзора.
Среди групп населения, подлежащих обязательной вакцинации, работники сферы услуг, госслужащие, студенты старше 18 лет, индивидуальные предприниматели.
Согласно документу, руководителям организаций поручается до 29 июля организовать вакцинацию первым компонентом вакцины, до 26 августа – вторым. В упомянутые сроки пройти вакцинацию должны не менее 60% определенных категорий граждан.
В документе отмечается, что в связи с распространением коронавируса эпидемиологическая обстановка в Ростовской области оценивается как неблагополучная. В июне увеличилось среднесуточное количество новых случаев заражения коронавирусом с 3,7 до 5,3 на 100 тыс. населения. При этом чаще всего заражаются люди трудоспособного возраста от 18 до 49 лет. Заполняемость госпиталей, в которых оказывается помощь пациентам с коронавирусом, увеличилась до 78,6%, следует из документа.
Напомним, 22 июня в управлении информполитики правительства Ростовской области сообщали о планах привить от коронавируса до 90% работников торговли и сферы услуг.
Общество,Политика,Роспотребнадзор,Ростовская Область,
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