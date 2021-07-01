Фестиваль искусств Чайковского начался в Клину

VII Международный фестиваль искусств Петра Чайковского торжественно открылся 1 июля в музее-заповеднике композитора в Клину . Артисты московских и петербургских театров под руководством Николая Цискаридзе представили отрывки из всех трех балетов маэстро.

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"Я счастлив, что наш фестиваль открывает Николай Цискаридзе, - признался художественный руководитель фестиваля, народный артист СССР Юрий Башмет. - Он олицетворяет гениальный русский балет. А Петр Ильич открыл новую эру в балете в том числе".

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На Большой поляне музея-заповедника выступили танцоры Михайловского и Мариинского театров и артисты балета Детского музыкального театра им. Сац с фрагментами "Лебединого озера", "Спящей красавицы" и "Щелкунчика". "Для каждого артиста, постоянно связанного с балетом, Чайковский - наше все", - подчеркнул народный артист России, ректор Академии Русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе.

В честь праздника перед началом гала участники смотра по традиции высадили деревья на территории музея-заповедника. "Организовать фестиваль было даже сложнее, чем в прошлом году. Но нам все удается, потому что мы понимаем, что надо делать, - заметила министр культуры Подмосковья Елена Харламова. - Мы все без масок, потому что это первый антиковидный фестиваль". Были допущены только вакцинированные зрители или перенесшие коронавирус в последние 6 месяцев.