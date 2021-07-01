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«Зависть – чувство убогих»: Мясников резко высказался о россиянах

Алиса Селезнёва
1 час назад
По мнению врача и телеведущего Александра Мясникова, россияне стали злыми и завистливыми, а зависть – чувство убогих. Такое мнение он высказал в YouTube-шоу «Откройте, Давид!».
«Зависть – чувство убогих»: Мясников "припечатал" россиян
Фото: ТАССТАСС
По словам Мясникова, средняя зарплата врачей в Москве 175 тысяч, а у ведущих хирургов она может быть и 200 тысяч. Однако он призвал не завидовать такой обеспеченности медиков, так как в клинике они проводят практически все время, и часто делают по 10 операций в день.
«У нас народ стал злым. Будет смотреть на одно, а увидит другое. Никогда не докажешь обратное. Считаю, что зависть — чувство убогих. Пока наш народ будет сам себя провоцировать на чувство зависти к чему-то, он и будет оставаться убогим», - заявил врач.
Он призвал всегда начинать с себя и не пытаться кому-то что-то доказывать, так как «все равно не получится».
«Это уровень общего воспитания, это уровень социальной среды, это уровень общества, к сожалению», - констатировал Мясников.
Ранее Мясников предложил запретить публичное употребление слов, которые касаются COVID-19 и вакцинации, а также распространять их в СМИ. По его мнению, люди, рассуждающие о таких словах, как «иммунитет», «антитела», «мутирующие штаммы», «цикотиновый шторм», «антител-зависимое усиление», дезинформируют других. Он также отметил, что люди без медицинского образования не способны понять большую часть информации об этом заболевании.
Общество,Москва,
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