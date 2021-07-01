«Зависть – чувство убогих»: Мясников "припечатал" россиян

Он призвал всегда начинать с себя и не пытаться кому-то что-то доказывать, так как «все равно не получится».

Ранее Мясников предложил запретить публичное употребление слов, которые касаются COVID-19 и вакцинации, а также распространять их в СМИ. По его мнению, люди, рассуждающие о таких словах, как «иммунитет», «антитела», «мутирующие штаммы», «цикотиновый шторм», «антител-зависимое усиление», дезинформируют других. Он также отметил, что люди без медицинского образования не способны понять большую часть информации об этом заболевании.