«Зависть – чувство убогих»: Мясников "припечатал" россиян

По словам Мясникова, средняя зарплата врачей в Москве
175 тысяч, а у ведущих хирургов она может быть и 200 тысяч. Однако он призвал не завидовать такой обеспеченности медиков, так как в клинике они проводят практически все время, и часто делают по 10 операций в день.
Ранее Мясников предложил запретить публичное употребление слов, которые касаются COVID-19 и вакцинации, а также распространять их в СМИ. По его мнению, люди, рассуждающие о таких словах, как «иммунитет», «антитела», «мутирующие штаммы», «цикотиновый шторм», «антител-зависимое усиление», дезинформируют других. Он также отметил, что люди без медицинского образования не способны понять большую часть информации об этом заболевании.