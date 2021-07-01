Губернатор Ивановской области Воскресенский прочитал лекцию о энергии малых городов

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Лекция на тему «Креативные индустрии и энергия малых городов» состоялась 1 июля в Палехе в рамках просветительского проекта Российского общества «Знание», которое организует встречи школьников с главами регионов России в самых необычных и заповедных местах страны.

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Основная тема лекции, которую провел Станислав Воскресенский, - сохранение и развитие малых городов России, в котором все большую роль играют современные технологии и креативные индустрии. В Ивановской области 16 из 17 городов – малые, в настоящее время уделяется большое внимание как развитию инфраструктуры и благоустройству, так и изучению идентичности, культурного кода каждого из городов.

«Я считаю такие проекты очень важными и очень здорово, что общество «Знание» их делает. Интересно, что ребята из крупнейших мегаполисов – Москвы и Санкт-Петербурга, приехали к нам и, надеюсь, влюбились в наши малые города. Мы поговорили о том, как малые города развивать, как использовать творческий потенциал, энергию и душу наших малых городов для развития нашей любимой страны», - рассказал губернатор после лекции.

Школьникам также провели экскурсию по Иванову, Палеху и Шуе. Ребята увидели ивановский железнодорожный вокзал в стиле «конструктивизм», палехские Крестовоздвиженский храм, благоустроенный центральный парк, «Дом с конями» и Арт-центр. Завершилась программа в Шуе, где участники экскурсии побывали на колокольне Воскресенского собора и в отреставрированном здании железнодорожного вокзала.

«Я здесь впервые и очень хотела попасть в Ивановскую область, в это замечательное историческое место. Мне показалось, что очень важно развивать сейчас маленькие города, их культуру. В Палехе меня многое завораживает. Такие места, с народными промыслами, должны развиваться, чтобы люди, даже и за рубежом видели, какое достояние есть в нашей стране», - поделилась мнением москвичка Дарья Игнатова, победитель конкурса «Большая перемена-2020».