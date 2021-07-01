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Власти Москвы опровергли сообщения о рекордных потерях ресторанов из-за QR-кодов

Газета.Ruиещё 1
2 часа назад
В первые дни после введения властями Москвы QR-кодов для посещений кафе и ресторанов выручка заведений общепита сократилась примерно на 20%, но это не является рекордной потерей в последние недели, сообщил РБК вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.
Власти Москвы опровергли сообщения о рекордных потерях ресторанов из-за QR-кодов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам Ефимова, 28 июня, в первый день действия QR-кодов, совокупная выручка заведений составила 641,1 млн руб., что на 23,65% меньше, чем неделей ранее (839,7 млн руб.). 29 июня она увеличилась до 685,7 млн руб.(минус 20,2%, было 858,8 млн).
С 28 июня в столице посещать кафе и рестораны могут только те, кто прошел полную вакцинацию, переболел коронавирусом в последние полгода или имеет отрицательный ПЦР-тест. При этом подтвердить наличие «ковид-пропуска» нужно будет с помощью специального QR-кода.
Рестораторы считают, что введение QR-кодов в Москве стало серьезным ударом по общепиту. Они прогнозировали, что в Москве могут закрыться до 60% кафе.
Накануне в России заблокировали более 200 сайтов по продаже медсправок, сертификатов о вакцинации, паспортов и QR-кодов.
Общество,Владимир Ефимов,Правительство Москвы,РБК,Москва,
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