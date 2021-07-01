"Слышь ты, со мной *** не разговаривай": Хозяйка обматерила постояльцев в Анапе

Хозяйка гостиницы в Анапе обматерила постояльцев за просьбу убрать песок и собачью шерсть в номере. Видеозапись инцидента опубликовал телеграм-канал Life Shot.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Туристы заселились в одну из частных гостиниц в Анапе, увидели песок на полу в номере и попросили хозяйку убраться.

Женщине просьба не понравилась. Она пришла к ним в номер со шваброй и в нецензурной форме высказала все, что думает о требовательных постояльцах.

«Слышь ты, со мной *** не разговаривай, я тебе сказала вот так – будет так. Что-то не устраивает – вызывай ***, кого ты вызовешь. Мы платим *** везде, везде платим, понимаешь? Здесь просто лизать будут все у меня. Тебя приняли ***, будь добра, ***. А то у нее тут *** грязно, тут *** грязно. Белье *** за пять тысяч лежит, а у нее грязно », - набросилась на постоялицу хозяйка.

Она добавила, что песок в номере появился из-за того, что туристы живут на первой линии, и вообще, в Анапе «песок – везде».

Обескураженные анапским гостеприимством туристы обратились в правоохранительные органы . После жалобы полицейские нанесли визит в отель, и хозяйке пришлось принести туристам публичные извинения.