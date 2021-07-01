«Укололи так, что никто не заметил?»: под Москвой пожаловались на виртуальную вакцинацию

Житель подмосковного Реутова пожаловался на «виртуальную» вакцинацию на сайте госуслуг.

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Как сообщает издание «Подъем», житель Реутова записался на вакцинацию, а когда пришел в поликлинику, выяснилось, что препарата «Спутник V» нет и «неизвестно, когда будет».

«Женщина за стойкой сказала "нам вакцину не привезли, ни по записи, никак, только если вы во второй раз". То есть, для первой прививки препарата нет и "неизвестно, когда будет". Запись была на "Спутник". Пришлось развернуться», - рассказал пациент.

Через несколько дней он получил уведомление на «Госуслугах», что услуга по вакцинации первым компонентом препарата ему оказана.

«Укололи так, что никто не заметил?» - удивился собеседник издания.

Мужчина направил жалобу на «виртуальное» оказание услуг и отсутствие препарата.

Ранее стало известно, что в Москве закончилась вакцина «ЭпиВакКорона», запись на прививку этим препаратом временно приостановлена.

В четверг пресс-служба министерства здравоохранения РФ сообщила о начале повторной вакцинации от коронавирусной инфекции и вакцинации перенесших заболевание в соответствии с утвержденными временными рекомендациями Минздрава.

Повторная вакцинация в России будет производиться через шесть месяцев после первичной, пока уровень коллективного иммунитета не будет достигнут.