«Укололи так, что никто не заметил?»: под Москвой пожаловались на виртуальную вакцинацию

Житель подмосковного Реутова пожаловался на «виртуальную» вакцинацию на сайте госуслуг.
Как сообщает
издание «Подъем», житель Реутова записался на вакцинацию, а когда пришел в поликлинику, выяснилось, что препарата «Спутник V» нет и «неизвестно, когда будет».
«Женщина за стойкой сказала "нам вакцину не привезли, ни по записи, никак, только если вы во второй раз". То есть, для первой прививки препарата нет и "неизвестно, когда будет". Запись была на "Спутник". Пришлось развернуться», - рассказал пациент.
Через несколько дней он получил уведомление на «Госуслугах», что услуга по вакцинации первым компонентом препарата ему оказана.
«Укололи так, что никто не заметил?» - удивился собеседник издания.
Мужчина направил жалобу на «виртуальное» оказание услуг и отсутствие препарата.
Ранее стало известно, что в Москве закончилась вакцина «ЭпиВакКорона», запись на прививку этим препаратом временно приостановлена.
В четверг пресс-служба министерства здравоохранения РФ
сообщила о начале повторной вакцинации от коронавирусной инфекции и вакцинации перенесших заболевание в соответствии с утвержденными временными рекомендациями Минздрава.
Повторная вакцинация в России будет производиться через шесть месяцев после первичной, пока уровень коллективного иммунитета не будет достигнут.
Также при режиме "экстренной" вакцинации первичную прививку следует получать через шесть месяцев после перенесенного заболевания коронавирусом.