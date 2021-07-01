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Солнечная и засушливая: метеорологи рассказали о погоде в России в июле

Анна Безрукова
29 минут назад
В Центральной России июлю будет сопутствовать засуха, которая по климату за последние 50 лет в среднем бывает не чаще одного раза в 9–10 лет. Об этом сегодня, 1 июля, сообщили в центре погоды «Фобос».
Солнечная и засушливая: метеорологи рассказали о погоде в России в июле
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«В соответствии с долгосрочными прогнозами, в регионе выпадет не более 20–30% месячной нормы осадков (норма для июля - 94 мм), а на северо-западе Центральной России дождя во второй летний месяц может вообще и не быть», — отмечается в сообщении.
Число ясных дней в июле в два-три раза превысит средние значения середины лета, уточнили в центре.
«Относительно температур воздуха, то в течение большей части месяца в среднем она будет на 0,5–1 градус выше многолетних значений метеостатистики, кроме середины июля, когда «посвежеет» до нормы макушки лета, которая с вероятностью 60–70% будет весьма солнечной и засушливой», — отметил «Фобос».
Ранее, 30 июня, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве в июле погода будет отличаться неоднородностью, хотя аномальная жара не вернется. Жителей столицы будут ждать как теплые, так и прохладные дни, сказал эксперт.
Также в Гидрометцентре пообещали предупредить в случае приближения аномальной жары за два-три дня.
Напомним, в понедельник, 28 июня, на Москву обрушился мощный шторм. В ряде районов столицы за день выпало до 70% месячной нормы осадков. Самый большой объем осадков зафиксирован на юго-западе города (53 мм), в центральном округе (43 мм), на севере и северо-западе (Волоколамское шоссе — 43 мм, Дмитровское шоссе — 41 мм).
Общество,Погода,Роман Вильфанд,Россия,
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