Солнечная и засушливая: метеорологи рассказали о погоде в России в июле

«В соответствии с долгосрочными прогнозами, в регионе выпадет не более 20–30% месячной нормы осадков (норма для июля - 94 мм), а на северо-западе Центральной России дождя во второй летний месяц может вообще и не быть», — отмечается в сообщении.
«Относительно температур воздуха, то в течение большей части месяца в среднем она будет на 0,5–1 градус выше многолетних значений метеостатистики, кроме середины июля, когда «посвежеет» до нормы макушки лета, которая с вероятностью 60–70% будет весьма солнечной и засушливой», — отметил «Фобос».