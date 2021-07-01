Солнечная и засушливая: метеорологи рассказали о погоде в России в июле

Также в Гидрометцентре пообещали предупредить в случае приближения аномальной жары за два-три дня.

Напомним, в понедельник, 28 июня, на Москву обрушился мощный шторм. В ряде районов столицы за день выпало до 70% месячной нормы осадков. Самый большой объем осадков зафиксирован на юго-западе города (53 мм), в центральном округе (43 мм), на севере и северо-западе (Волоколамское шоссе — 43 мм, Дмитровское шоссе — 41 мм).