Жителям Демьянки пересчитали коммуналку после обращения к Путину

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Жители тюменского села, переселенные из ветхого жилья, пожаловались в ходе «Прямой линии» президенту России на огромные коммунальные платежи. По словам одного из сельчан, Тарлана Тагирова, в квитанциях по ЖКХ были суммы от 40 до 70 тысяч рублей. Президент России Владимир Путин пообещал разобраться в вопросе и подчеркнул, что цифры, которые были названы, «мягко говоря, обескураживают».

После проведения «Прямой линии» в компании СУЭНКО подчеркнули, что проблема с Тарланом Тагировым была решена еще до его обращения к президенту.

«Дом, где живет Тарлан Тагиров, был введен в эксплуатацию декабре 2020 года, жильцы заехали в марте 2021. Счет на оплату услуг был выставлен впервые в мае сразу за март и апрель 2021 года по нормативу: так происходит всегда, когда управляющие компании не сертифицируют у поставщика общедомовые приборы учета», - пояснил представитель компании.

Он подчеркнул, что приборы учета уже зарегистрированы, сделан перерасчет и у Тагирова «итоговый счет за отопление за 4 месяца составил 27,1 тысячи рублей, по 6,7 тысяч рублей за месяц».

В свою очередь Тарлан Тагиров пояснил изданию, что заселился в квартиру 20 апреля, а коммунальные платежи были рассчитаны с момента сдачи жилья. Он также уверен, что и 6,7 тыс. рублей за отопление в месяц - это завышенная цена за квартиру в 50 квадратных метров.