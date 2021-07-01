Жителям Демьянки пересчитали коммуналку после обращения к Путину

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Жители тюменского села, переселенные из ветхого жилья, пожаловались в ходе «Прямой линии» президенту России на огромные коммунальные платежи. По словам одного из сельчан, Тарлана Тагирова, в квитанциях по ЖКХ были суммы от 40 до 70 тысяч рублей. Президент России Владимир Путин пообещал разобраться в вопросе и подчеркнул, что цифры, которые были названы, «мягко говоря, обескураживают».
После проведения «Прямой линии» в компании СУЭНКО подчеркнули, что проблема с Тарланом Тагировым была решена еще до его обращения к президенту.
«Дом, где живет Тарлан Тагиров, был введен в эксплуатацию декабре 2020 года, жильцы заехали в марте 2021. Счет на оплату услуг был выставлен впервые в мае сразу за март и апрель 2021 года по нормативу: так происходит всегда, когда управляющие компании не сертифицируют у поставщика общедомовые приборы учета», - пояснил представитель компании.
Он подчеркнул, что приборы учета уже зарегистрированы, сделан перерасчет и у Тагирова «итоговый счет за отопление за 4 месяца составил 27,1 тысячи рублей, по 6,7 тысяч рублей за месяц».
В свою очередь Тарлан Тагиров пояснил изданию, что заселился в квартиру 20 апреля, а коммунальные платежи были рассчитаны с момента сдачи жилья. Он также уверен, что и 6,7 тыс. рублей за отопление в месяц - это завышенная цена за квартиру в 50 квадратных метров.
Также после «Прямой линии» внимание на проблему с коммунальными платежами обратила и прокуратура региона, начав проверку. Однако сельчание отметил, что уже пересылал все необходимые документы надзорному органу, однако его проигнорировали. А после беседы с Владимиром Путиным вспомнили про меня, констатировал Тагиров.