«Фашист»: гости эфира «России 1» устроили скандал за кадром

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Попов отметил, что впервые нарушает «правило бойцовского клуба» и показывает видео инцидента, произошедшего за кадром.

«Политолог Андрей Сидорчик неожиданно подбежал к журналисту Дмитрию Галкину и вылил на него стакан воды. Всё произошло мгновенно и неожиданно, поэтому попросил покинуть студию обоих экспертов», - написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).

После эфира Попов выяснил, что стало причиной конфликта. По его словам, Галкин назвал Сидорчика фашистом.

Телеведущий заявил, что политолог отреагировал на это чрезмерно, но вполне адекватно.

Политики поссорились во время съемок программы «Политика без правил», обсуждая рынок земли. Соломчук перебивал Барну, в ответ тот попросил его «не вести себя как быдло зеленое».