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«Фашист»: гости эфира «России 1» устроили скандал за кадром

Мария Иванова
56 минут назад
Телеведущий «России 1» Евгений Попов рассказал о конфликте политолога Андрея Сидорчика и журналиста Дмитрия Галкина, который произошел во время рекламной паузы в программе «60 минут». Видео из студии Попов опубликовал в Instagram.
«Фашист»: гости эфира «России 1» устроили скандал за кадром
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Попов отметил, что впервые нарушает «правило бойцовского клуба» и показывает видео инцидента, произошедшего за кадром.
«Политолог Андрей Сидорчик неожиданно подбежал к журналисту Дмитрию Галкину и вылил на него стакан воды. Всё произошло мгновенно и неожиданно, поэтому попросил покинуть студию обоих экспертов», - написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).
После эфира Попов выяснил, что стало причиной конфликта. По его словам, Галкин назвал Сидорчика фашистом.
Телеведущий заявил, что политолог отреагировал на это чрезмерно, но вполне адекватно.
В мае на украинском телевидении избили соратника президента Владимира Зеленского. Экс-депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Олег Барна напал на действующего депутата от «Слуги народа» Дмитрия Соломчука.
Политики поссорились во время съемок программы «Политика без правил», обсуждая рынок земли. Соломчук перебивал Барну, в ответ тот попросил его «не вести себя как быдло зеленое».
Затем Барна повалил Соломчука на диван и ударил несколько раз. После этого под глазом у Соломчука появился большой синяк.
Общество,Олег Барна,Дмитрий Галкин,Владимир Зеленский,Евгений Попов,Верховная Рада,
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