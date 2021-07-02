Мусорный коллапс: Россия вступила в острую фазу

За миллиардные инвестиции в завод по переработке мусора борются не только конкурентными методами.

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«В Тамбовской области неизвестные с ножом напали на экоактивиста, пытавшегося пожаловаться Путину на планы властей построить огромный мусорный полигон» — статьи с такими заголовками накануне облетели многие СМИ.

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Однако при более внимательном рассмотрении этой истории становится понятно, что она гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Конфликты, мусор, деньги, нападения и сомнения местных жителей.

«Сосновка — не помойка!» — это группа во «ВКонтакте», объединяющая местных жителей, выступающих против строительства мусорного полигона на территории Дегтянского сельсовета Сосновского района. А еще это жалобы, петиции и, в частности, видео, записанное для прямой линии с президентом. Активисты утверждают, что видео заинтересовало редакторов прямой линии, авторам ролика якобы сказали, чтобы 30-го числа они были готовы выйти в эфир, но в самый важный момент в районе якобы внезапно пропал интернет.

В этот же день одному из активистов — Роману Герасимову — порезали колесо автомобиля. А на следующий день с ножом напали уже на него самого. Как написано в группе «Сосновка — не помойка!», трое неизвестных избили Романа и, «пытаясь убить, нанесли ему три ножевых ранения в область сердца, в живот и в ногу». К счастью, с Герасимовым уже все хорошо. Он и его соратники считают, что за нападением могут стоять структуры, которые собираются построить в этом районе огромный мусорный полигон. Строить его планирует региональный мусорный оператор «Тамбовская сетевая компания», принадлежащий частично местным властям, частично физлицам. И вот в этой Тамбовской сетевой компании, желая Роману скорейшего выздоровления, напомнили одну важную деталь о самом Герасимове. Комментирует представитель ТСК Элеонора Соса:

Элеонора Соса представитель Тамбовской сетевой компании «Роман Герасимов — учредитель ООО «Технопарк», в собственности которого находится четыре мусорных полигона в Тамбовской области. Все эти полигоны эксплуатируются ООО «КомЭк». Один из крупнейших полигонов ООО «КомЭк» находится в Тамбовском районе и уже более двух лет работает с превышением проектной вместимости. Если экотехнопарк будет построен, то наши конкуренты просто потеряют свою прибыль. Несмотря на то что проект признан приоритетным для региона, его высоко оценили эксперты федерального уровня, в том числе российского экологического оператора, и ассоциация «Чистая страна». В регионе создается искусственная напряженность и негатив вокруг этого объекта».

Общий объем инвестиций в проект составит около двух миллиардов рублей. А борьбу за право стать региональным оператором структуры Герасимова ранее проиграли как раз ТСК. Противники Герасимова допускают, что домик в селе Березовка Роман купил специально, чтобы быть, так сказать, настоящим местным жителем и возмущаться. Герасимов парирует — дом был куплен в 2015 году как дача, а нынешний конкурент Тамбовская сетевая компания тогда мусором вообще не занималась. По словам Романа Герасимова, он, собственно, и не против строительства полигона, но, по его мнению, строить его нужно где-то в другом месте. А не там, где слишком близко к площадке грунтовые воды и так далее. Его же мусорному бизнесу — компании «Технопарк» — строительство нового огромного экотехнопарка не помешает, заверил Business FM Роман Герасимов, когда отошел от наркоза после операции:

Роман Герасимов, учредитель ООО «Технопарк»:

«Эти объекты, которые сейчас есть, расположены в неких районных центрах области. Соответственно, они актуальны, они продолжат работу — тут вообще проблем нет. Поэтому говорить о том, что если построит экотехнопарк Тамбовская сетевая компания — ООО «Технопарк» прекратит свою деятельность, это неправда. Я исхожу из того, что этот вопрос не надо переносить в экономическую плоскость, его нужно все-таки рассматривать с экологической точки зрения. Сейчас я, по крайней мере как житель этого села, выступаю не от имени каких-то организаций — я выступаю от имени жителей, которые меня на 100 процентов поддерживают. Понимаете, они все меня поддержат, абсолютно».

Мы поговорили с некоторыми местными жителями. И выяснилось, что Роман Герасимов как минимум немного преувеличивает. Не все. Мнения разделились, кто-то боится огромной свалки рядом с домом, а кто-то хочет рабочих мест, говорит жительница Тамбова, уехавшая из села Дегтянки, но регулярно там бывающая:

«Нам пообещали: 80% мусорных отходов будет утилизироваться, а 20% — перерабатываться. Вони никакой не будет, ничего такого не будет. Люди боятся просто, что получится свалка рядом с их домами, мы будем дышать этим угарным газом, поэтому они переживают из-за этого, чтоб их не обманули, чтоб действительно был перерабатывающий завод. Вообще, в принципе, такая организация нужна была бы, потому что там, как правило, будут рабочие места для людей, может быть, дорогу наконец сделают. Вы не ездили по нашей дороге? Ой, там ужас. Туда и ехать никто не хочет. Ездят в обход на Сосновку по Моршанской трассе».

И вот жители хотят дорогу, работу и полигон, но они же боятся, что их обманут и это будет не экотехнопарк, а смердящая опасная свалка под боком. О том же говорит и еще одна сельчанка. О том же, но с нюансом:

— Мнения у всех разные. Кто был против, может быть, уговорили их, я не знаю. Но пока как бы и не против.

— А вы лично?

— Ну, я работаю в такой сфере, что мне против — никак нельзя.