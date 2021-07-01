Мясников призвал запретить «ковидные слова»

А профессионалы, иммунологи, которые хотят просветить население, делают еще хуже, полагает врач. Такие медики, по его мнению, "кидают в массы" термины и понятия, для понимания которых требуется десять лет университетского образования.

А недавно Александр Мясников рассказал о создании универсальной вакцины от коронавирусов. Он пояснил, что имеется в виду не новый коронавирус, а в принципе все разновидности коронавирусов, которых множество «и у животных, и у человека». Врач напомнил, что у людей в «доковидный период» 30-40% всех острых респираторных заболеваний вызывались именно коронавирусами.