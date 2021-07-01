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Мясников: следует запретить публично употреблять «ковидные слова»

Анна Безрукова
1 час назад
Известный врач и телеведущий Александр Мясников предложил запретить публичное употребление слов, которые касаются ковида и вакцинации. А также распространять их в СМИ. По его мнению, люди, рассуждающие о таких словах, как "иммунитет", "антитела", "мутирующие штаммы", "цикотиновый шторм", "антителозависимое усиление", дезинформируют других. Он также отметил, что люди без медицинского образования не способны понять большую часть информации об этом заболевании.
Мясников призвал запретить «ковидные слова»
Фото: ВГТРКВГТРК
"Ни один человек, который говорит эти слова, не осознает, что он говорит и с кем он говорит. 99,99% не понимают даже самой сути и позволяют себе публично употреблять термины совершенно извращенно и ошибочно, в том числе и врачи", - написал Мясников.
А профессионалы, иммунологи, которые хотят просветить население, делают еще хуже, полагает врач. Такие медики, по его мнению, "кидают в массы" термины и понятия, для понимания которых требуется десять лет университетского образования.
"Какой смысл в употреблении всех этих красивых слов и наукообразных рассуждений, когда за ними - минусовая информация?! (Минусовая потому, что в подавляющем большинстве случаев смысла не просто нет, а он извращен)", - резюмировал популярный теледоктор.
А недавно Александр Мясников рассказал о создании универсальной вакцины от коронавирусов. Он пояснил, что имеется в виду не новый коронавирус, а в принципе все разновидности коронавирусов, которых множество «и у животных, и у человека». Врач напомнил, что у людей в «доковидный период» 30-40% всех острых респираторных заболеваний вызывались именно коронавирусами.
Общество,Александр Мясников,
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