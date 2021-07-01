Мясников призвал запретить «ковидные слова»

"Ни один человек, который говорит эти слова, не осознает, что он говорит и с кем он говорит. 99,99% не понимают даже самой сути и позволяют себе публично употреблять термины совершенно извращенно и ошибочно, в том числе и врачи", - написал Мясников.
"Какой смысл в употреблении всех этих красивых слов и наукообразных рассуждений, когда за ними - минусовая информация?! (Минусовая потому, что в подавляющем большинстве случаев смысла не просто нет, а он извращен)", - резюмировал популярный теледоктор.