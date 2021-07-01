Российские ученые спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19

В России началась повторная вакцинация от коронавируса и вакцинация переболевших

Минздрав не разрешил прививать беременных от коронавируса

Во временных методических рекомендациях ведомства для всех зарегистрированных в России вакцин беременность и грудное вскармливание указаны как противопоказания для прививки. Также не разрешено прививать детей до 18 лет.