В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Пока вы в маске: Минздрав отказался вакцинировать беременных

Елена Прошина
1 час назад

Российские ученые спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19

Новый пик заболеваемости COVID-19 в России может наступить в середине сентября. Ученые спрогнозировали, что число пациентов с коронавирусом в Москве может достигнуть примерно 225-280 тысяч.

В России началась повторная вакцинация от коронавируса и вакцинация переболевших

Минздрав утвердил временные методические рекомендации "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19". В регионах началась повторная вакцинация и вакцинация переболевших.

Минздрав не разрешил прививать беременных от коронавируса

Во временных методических рекомендациях ведомства для всех зарегистрированных в России вакцин беременность и грудное вскармливание указаны как противопоказания для прививки. Также не разрешено прививать детей до 18 лет.

Московских работодателей обязали отчитываться о вакцинации сотрудников

Так, до 15 июля необходимо предоставить сведения с использованием личного кабинета юридического лица на сайте мэра и правительства столицы.

Евросоюз запускает единые коронавирусные сертификаты

Всего будет доступно три вида сертификатов. Они будут введены на год и дадут возможность перемещаться по Евросоюзу без очереди, тестирования, заполнения бумаг и карантина.
Общество,Видео,Минздрав РФ,Правительство Москвы,ЕС,Reuters,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,Россия,
41
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители