Российские ученые спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19
Новый пик заболеваемости COVID-19 в России
может наступить в середине сентября. Ученые спрогнозировали, что число пациентов с коронавирусом в Москве может достигнуть примерно 225-280 тысяч.
В России началась повторная вакцинация от коронавируса и вакцинация переболевших
Минздрав
утвердил временные методические рекомендации "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19". В регионах началась повторная вакцинация и вакцинация переболевших.
Минздрав не разрешил прививать беременных от коронавируса
Во временных методических рекомендациях ведомства для всех зарегистрированных в России вакцин беременность и грудное вскармливание указаны как противопоказания для прививки. Также не разрешено прививать детей до 18 лет.
Московских работодателей обязали отчитываться о вакцинации сотрудников
Так, до 15 июля необходимо предоставить сведения с использованием личного кабинета юридического лица на сайте мэра и правительства столицы
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Евросоюз запускает единые коронавирусные сертификаты
Всего будет доступно три вида сертификатов. Они будут введены на год и дадут возможность перемещаться по Евросоюзу
без очереди, тестирования, заполнения бумаг и карантина.