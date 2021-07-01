Женщину с ребенком продали в рабство в 1990 году в семью, проживающую в провинции Шаньдун. Спустя некоторое время мать смогла оттуда сбежать, но своего сына ей забрать не удалось. После этого китаянка пыталась найти ребенка, но все поиски оказались напрасными. Впоследствии мальчик был усыновлен супругами из Шаньдуня.