Женщину с ребенком продали в рабство в 1990 году в семью, проживающую в провинции Шаньдун. Спустя некоторое время мать смогла оттуда сбежать, но своего сына ей забрать не удалось. После этого китаянка пыталась найти ребенка, но все поиски оказались напрасными. Впоследствии мальчик был усыновлен супругами из Шаньдуня.
Однако Тао Сяобин (Tao Xiaobing) никогда не забывал о своей матери и в 2021 году, будучи сам главой семьи и имея детей, он решил ее разыскать. 26 июня родственники встретились после 31 года разлуки.