Эксперты предупредили о пике заболеваемости COVID-19

Российские специалисты разработали математическую модель, которая представляет собой систему дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами. С ее помощью ученые построили девять кривых распространения коронавируса, первая из которых — самая пессимистичная, а последняя — наиболее благоприятная. Сейчас ситуация в столице развивается между четвертой и пятой кривыми.

Если обстановка будет развиваться по пятой кривой, то число больных в начале декабря составит около 177 тысяч. При наиболее пессимистичном сценарии новый пик придется на конец лета, а число зараженных в Москве может достигнуть 443 тысяч человек.