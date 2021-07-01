Эксперты предупредили о пике заболеваемости COVID-19

Российский президент Владимир Путин
в ходе прямой линии заявил
, что пандемия коронавируса закончится, если жители страны будут вакцинироваться. Он
признался, что он и его дочь сделали прививку российским препаратом «Спутник V». Путин подчеркнул, что не поддерживает идею обязательной вакцинации, и добавил, что регионы обладают правом вводить эту меру для отдельных категорий граждан. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
также выразил уверенность
, что избежать третьей волны пандемии поможет соблюдение защитных мер по коронавирусу и вакцинация до формирования популяционного иммунитета.