Ревакцинация от коронавируса стартовала в России

"Минздрав России утвердил временные методические рекомендации "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19". В регионах началась повторная вакцинация и вакцинация переболевших", — говорится в сообщении.
Ранее врач высшей категории, главный терапевт "РЖД-Медицина" Сергей Черемушкин заявил, что озвученный министром здравоохранения России Михаилом Мурашко срок для повторной вакцинации в шесть месяцев оптимален, потому что объем антител, который выработался при контакте с COVID-19, за это время снижается.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V".
Впоследствии были зарегистрированы вакцины "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт".