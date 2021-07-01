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Онищенко призвал повысить в России стоимость водки

Lenta.ruиещё 8
1 час назад
Депутат Госдумы, бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал повысить в стране стоимость водки. В интервью радиостанции «Говорит Москва» он пояснил, что увеличение цен должно быть поэтапным, иначе в обществе возникнет «напряженная психологическая обстановка».
Онищенко призвал повысить стоимость водки
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАССПресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
Дешевый алкоголь может привлечь внимание несовершеннолетних, поэтому водка должна стоить не дешевле 300 рублей, уверен Онищенко.
«Помните, совсем недавно у нас была такая, несколько лет назад, в России самая дешевая водка — "Гжелка" — стоила 68 рублей, самый низкий алкоголь был такой, сейчас уже за 200 вышло», — рассказал депутат.
Он призвал посмотреть на пример с повышением цен на табак. В России с 1 июля подорожали табачные изделия. Минимальная розничная цена пачки сигарет составит 107,78 рубля. Также из магазинов исчезнет весь немаркированный альтернативный табак, а именно сигары, курительный табак и табак для кальяна. Таким образом власти пытаются бороться с нелегальной продукцией.
Вопрос введения в России минимальных розничных цен на весь алкоголь рассматривать пока преждевременно, заявили ранее в Минфине. С просьбами об установлении минимальных цен неоднократно обращалось бизнес-сообщество, уточнили в ведомстве.
Общество,Геннадий Онищенко,Госдума,Минфин,Радиостанция "Говорит Москва",Россия,
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