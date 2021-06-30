В России началась повторная вакцинация и ревакцинация

«Минздрав России утвердил временные методические рекомендации «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19». В регионах началась повторная вакцинация и вакцинация переболевших», – заявила пресс-служба министерства.
Напомним, в середине июня глава Минздрава Михаил Мурашкозаявил, что в период подъема заболеваемости ревакцинацию необходимо делать каждые полгода, а при более спокойной ситуации – раз в год. Кроме того, он подчеркнул, что нет никакого смысла ежедневно проверять уровень антител в организме. Однако с тем, что нужно сделать повторную прививку через такой маленький срок, вирусолог не согласен.