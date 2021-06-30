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В России началась повторная вакцинация и ревакцинация от COVID-19

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад
В регионах России началась повторная вакцинация против новой коронавирусной инфекции и вакцинация уже переболевших COVID-19, сообщили в пресс-службе Минздрава России.
В России началась повторная вакцинация и ревакцинация
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Минздрав России утвердил временные методические рекомендации «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19». В регионах началась повторная вакцинация и вакцинация переболевших», – заявила пресс-служба министерства.
Напомним, в середине июня глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в период подъема заболеваемости ревакцинацию необходимо делать каждые полгода, а при более спокойной ситуации – раз в год. Кроме того, он подчеркнул, что нет никакого смысла ежедневно проверять уровень антител в организме. Однако с тем, что нужно сделать повторную прививку через такой маленький срок, вирусолог не согласен.
Общество,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,Россия,
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