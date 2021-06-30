РПЦ усилит контроль за соблюдением антиковидных мер в храмах

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
рекомендовал усилить контроль за соблюдением противовирусных мер в храмах и монастырях, следует из документов, размещенных в среду на официальном сайте
Московской городской епархии.
"Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил всем настоятелям московских храмов и подворий, игуменам и игумениям ставропигиальных монастырей усилить контроль за соблюдением в храмах и обителях Москвы профилактических мер, предписанных священноначалием, в том числе за соблюдением масочного режима (включая ношение маски священнослужителями при близком контакте с прихожанами и посетителями храмов)", - говорится в опубликованном циркулярном письме митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая).
Подчеркивается, что данное решение принято в связи со значительным ростом числа "ежедневно заболевающих, госпитализируемых, в том числе в тяжелом состоянии, а также умирающих", а "ухудшение эпидемической обстановки происходит и среди московского духовенства и прихожан".
Отмечается, что управление Московской патриархии по Москве будет проводить выборочные проверки соблюдения предписанных мер в московских храмах.
Также сообщается, что в Центральной клинической больнице имени святителя Алексия началась бесплатная вакцинация.
При этом в церкви напоминают, что "Постановление главного государственного санитарного врача по городу Москве от 16.06.2021 года относительно вакцинации работников отдельных учреждений и предприятий не относится к религиозным организациям", поэтому "распорядительные документы о вакцинации сотрудников религиозных организаций, издаваемые по инициативе их руководителей, носят рекомендательный характер".
В новость внесена правка (20:29 мск) - уточняется фамилия митрополита во втором абзаце, верно - Порубая.