РПЦ усилит контроль за соблюдением антиковидных мер в храмах

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"Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил всем настоятелям московских храмов и подворий, игуменам и игумениям ставропигиальных монастырей усилить контроль за соблюдением в храмах и обителях Москвы профилактических мер, предписанных священноначалием, в том числе за соблюдением масочного режима (включая ношение маски священнослужителями при близком контакте с прихожанами и посетителями храмов)", - говорится в опубликованном циркулярном письме митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая).

Подчеркивается, что данное решение принято в связи со значительным ростом числа "ежедневно заболевающих, госпитализируемых, в том числе в тяжелом состоянии, а также умирающих", а "ухудшение эпидемической обстановки происходит и среди московского духовенства и прихожан".

Отмечается, что управление Московской патриархии по Москве будет проводить выборочные проверки соблюдения предписанных мер в московских храмах.

Также сообщается, что в Центральной клинической больнице имени святителя Алексия началась бесплатная вакцинация.

При этом в церкви напоминают, что "Постановление главного государственного санитарного врача по городу Москве от 16.06.2021 года относительно вакцинации работников отдельных учреждений и предприятий не относится к религиозным организациям", поэтому "распорядительные документы о вакцинации сотрудников религиозных организаций, издаваемые по инициативе их руководителей, носят рекомендательный характер".