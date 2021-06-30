Что изменится для россиян и бизнеса с 1 июля

С 1 июля пенсии и пособия перестанут приходить на карты Visa и Mastercard, поменяются правила техосмотра некоторых автомобилей, появятся новые выплаты и льготы для семей с детьми. А индивидуальные предприниматели без сотрудников не смогут работать без онлайн-касс.

Подробнее об этих и других изменениях в жизни россиян со второй половины 2021 года — в обзоре «Секрета фирмы».

Видео дня

Пенсии и пособия обретут «Мир»

Банки не смогут переводить пенсии и другие выплаты со стороны государства на карты международных платёжных систем Visa и Mastercard (Maestro). Отныне эти деньги будут капать только на карты отечественной системы «Мир». Это должно было случиться ещё год назад, но дедлайн перенесли из-за пандемии.

Получить карту «Мир» можно в любом крупном банке (полный список партнёров программы можно посмотреть здесь). Затем следует сообщить её реквизиты Пенсионному фонду — через единый портал госуслуг или через личный кабинет на сайте ПФР (заявление «О доставке пенсии»).

Тем, кто не сменит карту, банк начислит выплату на счёт, не привязанный к картам (если такой есть). Если нет, то банк пригласит прийти в течение 10 рабочих дней за получением выплаты наличными. Если пенсионер не выходит на связь, банк на 11-й рабочий день вернёт выплату в Пенсионный фонд и уведомит об этом клиента.

Техосмотр будет строже и дороже. Но пока только для владельцев «особенных» машин

Ввозимые на территорию страны подержанные иномарки и машины с изменениями в конструкции (например, тюнингованные или переведённые на газ) теперь будут проверять в испытательных лабораториях. Ранее достаточно было лишь предоставить фотографии автомобиля.

Власти объясняют необходимость изменений опасностью импортных автомобилей. По данным Росстандарта, каждая десятая ввозимая в Россию машина пережила либо серьёзное ДТП или наводнение, либо собрана из нескольких автомобилей. Особенно это актуально для автомобилей, которые попадают на Дальний Восток из Китая или Японии

После введения новых требований на процедуру техосмотра потребуется больше времени и денег, считают эксперты. Цены на оформление свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) вырастут минимум в два раза.

Коммуналка подорожает

Традиционно с 1 июля повышаются тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). В среднем по стране они увеличатся на 3,3%.

Максимальную планку повышения устанавливает правительство. Значение меняется от 3,2% до 6,5% в зависимости от регионов. Например, в Новгородской области предельный рост тарифов составит 6,4%, в Пензенской — 3,4%, в Чечне — 6,5%.

федеральной антимонопольной службе заметили, что коммуналка дорожает медленнее инфляции с 2013 года.

Появятся новые пособия

Беременные женщины из бедных семей получат право на ежемесячное пособие. Его размер — 50% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения (примерно 6300 рублей).

Право получать эти деньги получат будущие мамы из семей, где доход на каждого члена не выше прожиточного минимума в регионе. При этом на учёт нужно встать до 12-й недели беременности. Платить будут до месяца родов включительно.

Также появятся выплаты одиноким родителям на детей 8–16 лет (включительно). Доход взрослого должен быть меньше одного регионального прожиточного минимума. Выплату назначат на один год и будут продлевать по заявлению до тех пор, пока ребёнку не исполнится 17 лет. В 2021 году средний размер пособия по России составит 5650 рублей.

К слову, узнать о положенных льготах станет проще: с 1 июля для информирования граждан о мерах соцподдержки будут использовать сведения из системы ЕГИССО, где собрана полная информация о всех гражданах, которым полагаются льготы и пособия. На сайте системы уже есть социальный калькулятор, который поможет узнать, какие меры поддержки положены гражданину.

Семейная ипотека станет доступнее

Льготную ипотеку под 6% годовых теперь смогут получать семьи, в которых после 1 января 2018 года родился первый или последующий ребёнок. Ранее это было доступно лишь детям с двумя детьми.

Программа будет действовать до конца 2023 года. Ей можно воспользоваться при покупке жилья на первичном рынке или рефинансировании ранее выданных жилищных займов в размере до 12 млн рублей (в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях) и до 6 млн рублей — в остальных регионах.

Обычная, несемейная ипотека с 1 июля станет менее выгодной: ставка поднимется с 6,5% годовых до 7%, а максимальная сумма кредита составит 3 млн рублей для всех регионов.

Онлайн-кассы для ИП без работников

С 1 июля индивидуальный предприниматели, которые раньше имели право на отсрочку, обязаны будут установить онлайн-кассу. Это касается тех, кто продавал товары и услуги собственного производства без наемных работников.

Впрочем, некоторые послабления останутся. Онлайн-кассы по-прежнему не будут требовать с тех, кто:

работает в труднодоступной местности (список таких населённых пунктов устанавливают регионы);

получает деньги от юрлиц или ИП на расчётный счёт, и не принимает платежи от граждан;

продаёт бумажные газеты и журналы, торгует на розничных рынках, ярмарках и в выставочных комплексах, продаёт мороженое в киосках, разливает квас и молоко из автоцистерн кваса и молока,

ремонтирует обувь, присматривает за детьми и пожилыми или сдаёт жильё в аренду.

Ковидную поддержку понемногу сворачивают

Банк России с 1 июля частично свернёт часть ковидных мер для поддержки граждан и бизнеса. В частности, перестанет действовать рекомендация ЦБ по поводу реструктуризации займов пострадавшим от COVID-19, а также малому и среднему бизнесу. За время действия послаблений банки реструктурировали долги россиян на 940,4 млрд, бизнеса — на 925,3 миллиарда рублей.

Дивиденды госкомпаний станут понятнее

Для всех госкомпаний начнёт действовать единый норматив по отчислениям на дивиденды — не менее 50% скорректированной чистой прибыли. Кроме того, при расчёте дивидендной базы не будут учитываться доходы и расходы, не подтверждённые денежными потоками. Речь, в частности, идёт о статьях отчётности, связанных с переоценкой имущества или разницами в курсах валют.

Евгений Линчик , руководитель отдела управления акциями «Сбер управление активами»:

На наш взгляд, новации не должны как-то существенно повлиять на инвестиционную привлекательность таких компаний. Большинство из крупнейших российских государственных компаний уже выплачивают 50% от чистой прибыли по стандартам МСФО в качестве дивидендов. Так уже поступают «Газпром», «Роснефть», «Русгидро» и др.