"Мы ошарашены": Антиковидные меры ударили по гостиничному бизнесу

Новые ограничения в Севастополе добьют легальный гостиничный и туристический бизнес, считают опрошенные изданием Rata News участники рынка.

С 28 июня по 15 июля для размещения в гостиницах Севастополя требуется результат ПЦР-теста, анализ на антитела, или сертификат о прививке. А уже с 16 июля гостиницы, будут принимать только вакцинированных туристов или тех, у кого есть справка о наличии антител, полученная не более чем за 30 дней до приезда. Дети до 18 лет по-прежнему смогут заселиться в отели по ПЦР-тестам.

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«Сказать, что мы ошарашены – ничего не сказать. Ситуация просто патовая. Такие жесткие требования, когда большая часть номеров уже продана, стали для нас настоящим ударом», - прокомментировал новшества директор по развитию севастопольского парк-отеля «Песочная бухта» 4* Денис Данилов.

Он отметил, что решение об ограничениях было принято без консультаций с бизнесом и в нынешнем виде является «просто уничтожением гостиничного бизнеса», который работает официально и платит налоги.

При этом, подчеркнул Данилов, теневые отельеры только выигрывают от данной ситуации.

«Севастополь оказывается неконкурентоспособен по сравнению с остальным Крымом. Люди вынуждены отказываться от поездки. У нас много аннуляций, мы возвращаем деньги. Для нас это огромные потери еще и потому, что поток в город и так невелик. В основном приезжают с экскурсиями без ночевок, поэтому особенно ценны те, кто останавливается в Севастополе на несколько дней», - сообщила директор крымского туроператора «Ласпи» Елена Баженова.

Близкой к критической ситуацию в Севастополе назвала член Совета общественной организации «Союз гостеприимства», директор гостиницы «Дельта» Юлия Бедаш.

По ее словам, классифицированных гостиниц в Севастополе – около 40, а всего объектов размещения – не менее 600, большая часть из которых работает в серой зоне.