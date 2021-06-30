Учительница московской школы опровергла информацию об угрозе увольнения из-за обращения ее мужа к Путину

Столичная учительница, муж которой рассказал Владимиру Путину о требованиях ее работодателей сделать прививку несмотря на отвод, сообщила Агентству городских новостей «Москва», что речи об угрозе увольнения из школы не было ни при разговоре об обязательной вакцинации, ни после обращения ее супруга к президенту.