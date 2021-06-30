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Учительница московской школы опровергла информацию об угрозе увольнения из-за обращения ее мужа к Путину

Агентство «Москва»
59 минут назад
Столичная учительница, муж которой рассказал Владимиру Путину о требованиях ее работодателей сделать прививку несмотря на отвод, сообщила Агентству городских новостей «Москва», что речи об угрозе увольнения из школы не было ни при разговоре об обязательной вакцинации, ни после обращения ее супруга к президенту.
Учительница московской школы опровергла информацию об угрозе увольнения из-за обращения ее мужа к Путину
Фото: ТАССТАСС
«После того как выступил президент и ответил на вопрос мужа, никаких угроз мне не поступало. И делать прививку под угрозой увольнения меня никто не заставлял. Конечно, мне волнительно, не каждый день происходит такое. С директором, Татьяной Михайловной, мы посидели в кабинете, все обсудили, все корректно было, и никаких недопониманий у нас не было. У мужа спрашивала - сказал, что после прямого эфира таких комментариев про то, что меня якобы собираются уволить, он никому не давал. Были какие-то звонки на выходных, но и тогда он от интервью отказался. Поэтому с чего вдруг СМИ решили, что у меня проблемы какие-то и меня собирались уволить, не понимаю», - сказала она.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что учительнице московской школы якобы угрожают увольнением после обращения ее мужа на прямую линию президента РФ с вопросом о медотводе.
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