Учительница московской школы опровергла информацию об угрозе увольнения из-за обращения ее мужа к Путину

«После того как выступил президент и ответил на вопрос мужа, никаких угроз мне не поступало. И делать прививку под угрозой увольнения меня никто не заставлял. Конечно, мне волнительно, не каждый день происходит такое. С директором, Татьяной Михайловной, мы посидели в кабинете, все обсудили, все корректно было, и никаких недопониманий у нас не было. У мужа спрашивала - сказал, что после прямого эфира таких комментариев про то, что меня якобы собираются уволить, он никому не давал. Были какие-то звонки на выходных, но и тогда он от интервью отказался. Поэтому с чего вдруг СМИ решили, что у меня проблемы какие-то и меня собирались уволить, не понимаю», - сказала она.