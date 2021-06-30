48% украинцев симпатизируют НАТО

Почти половина украинцев считают Североатлантический альянс союзником своей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса , проведенного Центром Разумкова.

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По данным социологов, как союзника и защитника Украины НАТО воспринимают 48 процентов граждан, в то время как противником его называют не более 7 процентов жителей республики. Еще 38 процентов украинцев уверены, что военный блок не является ни союзником, ни противником страны.

В ходе опроса респондентам также был задан вопрос о сущности и целях НАТО. Почти половина из них выразила уверенность, что альянс является в первую очередь оборонительным союзом — 48 процентов. Еще 17 процентов опрошенных сочли его миротворческой организацией, а 22 процента — агрессивным военным блоком.

Отмечается, что доля симпатизирующих альянсу граждан оказалась значительно выше в западных регионах страны, тогда как антипатия преимущественно распространена на востоке и юге республики. При этом положительное мнение о НАТО все равно осталось доминирующим во всех областях и возрастных группах Украины.

Всего в опросе принял участие 2021 украинец старше 18 лет из всех регионов страны, за исключением неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе. Статистическая погрешность исследования, как уверяют социологи, не превышает 2,3 процента. Исследование проводилось при поддержке посольства Великобритании на Украине.