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Скандал похлеще Бузовой: Богомолов пригласил трансгендера на роль Раневской

News.ru
1 час назад
Художественный руководитель Тетра на Малой Бронной Константин Богомолов рассказал о планах на новый сезон. В ходе пресс-конференции, прямой эфир которой вёл сайт «Москва 24», он признался, что пригласил на роль Любови Раневской в спектакле «Вишнёвый сад» трансгендера Наталью Максимову, близкую подругу Ренаты Литвиновой.
Скандал похлеще Бузовой: Богомолов поставит спектакль с трансгендером
Фото: maxinatacha/instagram.commaxinatacha/instagram.com
Новость о том, что главную роль в спектакле по пьесе Антона Чехова сыграет бывший мужчина, обещает быть громче приглашения телеведущей Ольги Бузовой на роль певицы кабаре в МХАТ им. Горького. Ставить необычный «Вишнёвый сад» будет молодой режиссер Микита Ильинчик, который окончил режиссёрский факультет ГИТИСа лишь в прошлом году. Премьера спектакля запланирована на 2022 год.
Наталья Максимова совершила каминг-аут в эфире шоу жены Константина Богомолова Ксении Собчак. Максимова родилась в Казахстане. Она с детства отличалась от сверстников и стала жертвой травли в школе. Способная к языкам, она в 16 лет уже неплохо зарабатывала переводами. В течение пяти лет Максимова была личной помощницей актрисы и режиссёра Ренаты Литвиновой. Наталья долго жила во Франции, вела светский образ жизни, даже успела выйти замуж, но пара рассталась после шести лет брака.
Ранее режиссёр Никита Михалков раскритиковал приглашение в театр непрофессиональных актеров. В частности, он сказал, что руководству МХАТ им. Горького следовало бы сначала устроить Ольгу Бузову билетёршей, чтобы она почувствовала дух театра, и только потом, возможно, доверять ей роль.
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