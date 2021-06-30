Скандал похлеще Бузовой: Богомолов поставит спектакль с трансгендером

Художественный руководитель Тетра на Малой Бронной Константин Богомолов рассказал о планах на новый сезон. В ходе пресс-конференции, прямой эфир которой вёл сайт «Москва 24», он признался, что пригласил на роль Любови Раневской в спектакле «Вишнёвый сад» трансгендера Наталью Максимову, близкую подругу Ренаты Литвиновой.

Фото: maxinatacha/instagram.com maxinatacha/instagram.com

Новость о том, что главную роль в спектакле по пьесе Антона Чехова сыграет бывший мужчина, обещает быть громче приглашения телеведущей Ольги Бузовой на роль певицы кабаре в МХАТ им. Горького. Ставить необычный «Вишнёвый сад» будет молодой режиссер Микита Ильинчик, который окончил режиссёрский факультет ГИТИСа лишь в прошлом году. Премьера спектакля запланирована на 2022 год.

Наталья Максимова совершила каминг-аут в эфире шоу жены Константина Богомолова Ксении Собчак. Максимова родилась в Казахстане. Она с детства отличалась от сверстников и стала жертвой травли в школе. Способная к языкам, она в 16 лет уже неплохо зарабатывала переводами. В течение пяти лет Максимова была личной помощницей актрисы и режиссёра Ренаты Литвиновой. Наталья долго жила во Франции, вела светский образ жизни, даже успела выйти замуж, но пара рассталась после шести лет брака.