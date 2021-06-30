В России построят пять мусоросжигающих заводов

В России планируется построить пять мусоросжигающих заводов, заявил президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии».

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По его словам, в стране в настоящее время проходит «большая работа» по созданию системы утилизации отходов.

«Сейчас у нас 60 млн отходов накапливается ежегодно. И первые шаги мы только в этом направлении делаем. У нас пошли первые инвестиции на раздельный сбор в объеме 10 млн тонн и на переработку на 3 млн тонн < > В ближайшие годы мы должны запустить мусоросжигающие заводы», — сказал Путин.

Глава России отметил, что жители некоторых регионов, где планируется строительство подобных предприятий, «напряжены» из-за проведения работ. Однако в некоторых случаях переработка мусора невозможна, пояснил он.

«Сейчас кроме раздельного сбора и начала утилизации, мы приступаем к практической реализации этих задач. Намечено строительство пяти заводов», — сказал Путин.

Отвечая на обращения россиян, президент РФ также прокомментировал случаи, когда раздельно собранный гражданами мусор сваливается в одну машину.

«Это без всякого сомнения недолжным образом организованная работа соответствующих операторов, которых нужно привлекать к ответственности за их действия», — сказал он.