Голикова поправила Путина по COVID-статистике

Ранее глава государства заявил, что в среднем 10% вакцинированных всё равно заболевают COVID-19, однако недуг в этом случае протекает в гораздо более лёгкой форме и без дальнейших осложнений.
По словам ведущей, в правительстве также смотрят Прямую линию с Владимиром Путиным и, по словам Голиковой, на самом деле после прививки заболевают только 2,5%. Президент поблагодарил вице-премьера за поправку.
«Она всё-таки занимается этим ежедневно, профессионально, была министром здравоохранения, она знает о чём говорит», - заметил Путин.