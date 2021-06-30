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Голикова поправила Путина по COVID-статистике

Национальная Служба Новостей
53 минуты назад
Вице-премьер Татьяна Голикова поправила президента России в плане статистики по заболевающим после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила ведущая Прямой линии с Владимиром Путиным.
Голикова поправила Путина по COVID-статистике
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее глава государства заявил, что в среднем 10% вакцинированных всё равно заболевают COVID-19, однако недуг в этом случае протекает в гораздо более лёгкой форме и без дальнейших осложнений.
По словам ведущей, в правительстве также смотрят Прямую линию с Владимиром Путиным и, по словам Голиковой, на самом деле после прививки заболевают только 2,5%. Президент поблагодарил вице-премьера за поправку.
«Она всё-таки занимается этим ежедневно, профессионально, была министром здравоохранения, она знает о чём говорит», - заметил Путин.
Общество,Татьяна Голикова,Владимир Путин,
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