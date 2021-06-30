В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Крыму обнаружили индийский и британский штаммы коронавируса

RT на русском
1 час назад
Глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что в Крыму выявили индийский и британский штаммы коронавируса.
В Крыму выявили индийский и британский штаммы коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом она заявила на заседании оперативного штаба.
«По результатам секвенирования на территории Республики Крым выделяются как традиционные штаммы новой коронавирусной инфекции, так и штаммы, вызванные британским и индийским вирусом», — цитирует её РИА Новости.
По её словам, число заболевших среди молодого поколения возросло.
Как сообщал 29 июня «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу правительства Севастополя, в городе с начала пандемии заболели 16 504 человека, выздоровел 14 621 житель.
Общество,Роспотребнадзор,РИА Новости,Севастополь,Республика Крым,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители