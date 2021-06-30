Ранее сообщалось, что певица требует от писателя 1,5 млн рублей компенсации морального вреда за высказывания относительно ее творчества в эфире канала "Дождь" и опровержения. По данным телеканала "Дождь", певица Земфира требует опровержения высказываний Гришковца в выпуске программы "Би Коз" от 27 мая относительно ее альбома "Бордерлайн". Сам писатель заявил, что сожалеет о своих резких высказываниях относительно творчества певицы и готов принести ей извинения.

По данным Центрального районного суда Калининграда, в обоснование требований о компенсации морального вреда певица указала, что Гришковец, давая интервью ведущему программы "Би Коз", высказался оскорбительно о ней и ее творчестве, назвал ее "наркоманкой". Слова писателя, как указывает истец, негативно повлияли на ее репутацию и на отношение к ней близких, друзей и поклонников. В связи с распространенными сведениями она испытывает физические и моральные страдания, ей необходимо оправдываться перед друзьями, знакомыми и другими людьми.