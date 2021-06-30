В Кремле сравнили вторую и третью волны коронавируса

Меры правительства России по борьбе с пандемией коронавируса оказали положительный эффект. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что настрой россиян менее критичный, чем в прошлом году, во время первой и второй волны коронавируса.
«Положительный эффект от мер правительства налицо. Настрой россиян не такой критичный, как был в декабре», — цитирует РИА «Новости» Пескова.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила регионам в случае ухудшения эпидемиологической ситуации вводить такие же ограничительные меры, как в Москве. Он посоветовала ограничить массовые мероприятия и обеспечить необходимый уровень тестирования и вакцинации. Ряд регионов уже начал закручивать гайки, чтобы выполнить план по вакцинации.