В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Кремле сравнили вторую и третью волны коронавируса

Ura.Ru
44 минуты назад
Меры правительства России по борьбе с пандемией коронавируса оказали положительный эффект. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что настрой россиян менее критичный, чем в прошлом году, во время первой и второй волны коронавируса.
В Кремле сравнили вторую и третью волны коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Положительный эффект от мер правительства налицо. Настрой россиян не такой критичный, как был в декабре», — цитирует РИА «Новости» Пескова.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила регионам в случае ухудшения эпидемиологической ситуации вводить такие же ограничительные меры, как в Москве. Он посоветовала ограничить массовые мероприятия и обеспечить необходимый уровень тестирования и вакцинации. Ряд регионов уже начал закручивать гайки, чтобы выполнить план по вакцинации.
Общество,Татьяна Голикова,Дмитрий Песков,Правительство РФ,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители