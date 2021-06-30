В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Турции назвали требования к вакцинированным россиянам

РИА Новости Крымиещё 1
22 минуты назад
В посольстве Турции в Москве уточнили требования к сертификатам о вакцинации, которые могут приниматься вместо ПЦР-теста у российских туристов. 
Россиянам уточнили требования для въезда в Турцию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, привитым россиянам для въезда в Турцию без ПЦР-теста необходимо при посадке на борт самолета предъявить сертификат о полной вакцинации, он должен быть на английском языке с указанием данных загранпаспорта. При этом неважно, какой именно из зарегистрированных в РФ вакцин привит турист. Однако с момента последней прививки до прибытия на территорию Турции должно пройти не менее 14 суток.
Переболевшим туристам необходимо иметь при себе два документа. Первый – справка, которая удостоверяет, что человек переболел коронавирусом и вылечился в течение последних шести месяцев. При этом первый положительный ПЦР-тест должен быть сделан не раньше 28 дней до въезда в Турцию. Второй документ – справка с отрицательным результатом антиген-теста, проведенного не ранее чем за 48 часов до въезда в страну.
В Турцию пускают и не вакцинированных россиян. Им нужен ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до предполагаемого прибытия в Турцию. Дети до шести лет могут полететь в страну без справок.
Общество,Москва,Турция,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители