Россиянам уточнили требования для въезда в Турцию

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Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, привитым россиянам для въезда в Турцию без ПЦР-теста необходимо при посадке на борт самолета предъявить сертификат о полной вакцинации, он должен быть на английском языке с указанием данных загранпаспорта. При этом неважно, какой именно из зарегистрированных в РФ вакцин привит турист. Однако с момента последней прививки до прибытия на территорию Турции должно пройти не менее 14 суток.

Переболевшим туристам необходимо иметь при себе два документа. Первый – справка, которая удостоверяет, что человек переболел коронавирусом и вылечился в течение последних шести месяцев. При этом первый положительный ПЦР-тест должен быть сделан не раньше 28 дней до въезда в Турцию. Второй документ – справка с отрицательным результатом антиген-теста, проведенного не ранее чем за 48 часов до въезда в страну.