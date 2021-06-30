На Ямале ограничили въезд в регион

Попасть в Ямало-Ненецкий автономный округ гражданам без местной прописки можно будет только при наличии результата ПЦР-теста на COVID-19 или сертификата о полной вакцинации. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу главы региона Дмитрия Артюхова.

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"На Ямале вводятся новые меры безопасности, связанные с распространением коронавирусной инфекции в регионе. Граждане, прибывающие в округ, обязаны будут предъявить либо результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за три дня до приезда, либо сертификат о полной вакцинации с QR-кодом", – говорится в сообщении.

Данную меру вводят с 3 июля, она не распространяется на несовершеннолетних. На тех, у кого не окажется при себе необходимых документов, составят административный протокол.

По словам губернатора ЯНАО, в регионе наблюдается большой подъем заболеваемости коронавирусом. Как показала прошлогодняя практика, в вахтовых поселках, где проживают рабочие из регионов, фиксируются самые сложные очаги инфекции.

"Новые меры безопасности необходимы для того, чтобы сдерживать распространение инфекции и минимизировать прибытие людей, которые уже заболели",– отметил Артюхов.