Пока вы спали: Война в Донбассе приносит Украине миллиарды долларов

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Война в Донбассе приносит Украине миллиарды долларов
Украинские власти только на выплатах пенсий пожилым жителям Донбасса сэкономили миллиарды долларов, также не выплачиваются и пособия, положенные детям. Об этом пишет
«Взгляд».
Министр социальной политики Украины Марина Лазебная, говоря о размере не выплаченных пенсий жителям Донецкой и Луганской областей (за период с августа 2014 по октябрь 2020 года), назвала сумму в 90 млрд гривен (почти 3,3 млрд долларов). При этом, согласно последним данным, Украина должна и пенсионерам, которые переехали из Донбасса на ее территорию и добились справедливости в суде. По решениям судов страна обязана выплатить 11 млрд гривен (около 400 млн долларов). Детям же, родившимся в Донбассе, должно быть перечислено около 4,75 млрд гривен пособий, подсчитало издание.
В ЕС отказавшиеся от вакцинации рискуют стать безработными
В странах Евросоюза
, несмотря на добровольность вакцинации, работодатели уже начали предупреждать сотрудников об отстранении от исполнения служебных обязанностей, если они не сделают прививку, пишут
«Известия».
Так, в Италии уже отстраняют от работы медицинских сотрудников, в Австрии - актеров, а в Германии обязательную вакцинацию потребовали от работников сферы социальной защиты. Профсоюзы и юристы называют эти действия незаконными. Однако вирусологи считают, что у стран, желающих победить пандемию, нет иного выхода, кроме массовой вакцинации населения.
Цены на газ в Европе бьют рекорды
«Газпром»
не стал бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину на июль, что повысило цены на газ в Европе до значений 2008 года. Спотовые цены на газ на ключевом хабе TTF в Нидерландах превысили $418 за 1 тыс. кубометров, пишет
«Коммерсант».
Такой уровень цен - крайне редкое явление. И связано оно как с риском не заполнить полностью европейские газовые хранилища к началу зимнего сезона, как и с переориентацией потоков сжиженного природного газа на азиатские рынки. Сейчас в хранилищах находится всего 46,6% газа от проектной мощности, а дополнительно замедлят их заполнение плановые ремонты газопроводов «Северный поток» и «Ямал—Европа».
Грузия просится в Евросоюз
Власти Грузии пообещали уже в 2024 году подать заявку на вступление в Евросоюз. В МИД
страны отметили, что семь лет, прошедшие с момента подписания соглашения об ассоциации с ЕС, экспорт грузинской продукции в Европу вырос на 15%, пишут
«Известия».
Однако в Евросоюзе подчеркивают, что в ближайшем будущем вступление Грузии «нереально» и призывают «снизить ожидания». Эксперты отмечают, что причинами для отказа стран ЕС принять Грузию являются: нерешенность вопроса с Абхазией и Южной Осетией, плачевное состоянии экономики республики и политическая нестабильность.
Лукашенко закрыл дверь в Европу
Секторальные санкции ЕС, ударившие по экспорту белорусских нефтепродуктов и калийных удобрений, из-за чего республика потеряет порядка 1,2 млрд долларов ежегодно, вынудили Минск принять ответные меры. Белоруссия выходит из Восточного партнерства, пишет
«Взгляд».
Издание напомнило, что ранее этот проект ЕС, направленный прежде всего против России, не раз становился причиной конфликтов между Москвой и Минском.