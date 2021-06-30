Пока вы спали: Война в Донбассе приносит Украине миллиарды долларов

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Война в Донбассе приносит Украине миллиарды долларов

Украинские власти только на выплатах пенсий пожилым жителям Донбасса сэкономили миллиарды долларов, также не выплачиваются и пособия, положенные детям. Об этом пишет «Взгляд».

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная, говоря о размере не выплаченных пенсий жителям Донецкой и Луганской областей (за период с августа 2014 по октябрь 2020 года), назвала сумму в 90 млрд гривен (почти 3,3 млрд долларов). При этом, согласно последним данным, Украина должна и пенсионерам, которые переехали из Донбасса на ее территорию и добились справедливости в суде. По решениям судов страна обязана выплатить 11 млрд гривен (около 400 млн долларов). Детям же, родившимся в Донбассе, должно быть перечислено около 4,75 млрд гривен пособий, подсчитало издание.

В ЕС отказавшиеся от вакцинации рискуют стать безработными

В странах Евросоюза , несмотря на добровольность вакцинации, работодатели уже начали предупреждать сотрудников об отстранении от исполнения служебных обязанностей, если они не сделают прививку, пишут «Известия».

Так, в Италии уже отстраняют от работы медицинских сотрудников, в Австрии - актеров, а в Германии обязательную вакцинацию потребовали от работников сферы социальной защиты. Профсоюзы и юристы называют эти действия незаконными. Однако вирусологи считают, что у стран, желающих победить пандемию, нет иного выхода, кроме массовой вакцинации населения.

Цены на газ в Европе бьют рекорды

«Газпром» не стал бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину на июль, что повысило цены на газ в Европе до значений 2008 года. Спотовые цены на газ на ключевом хабе TTF в Нидерландах превысили $418 за 1 тыс. кубометров, пишет «Коммерсант».

Такой уровень цен - крайне редкое явление. И связано оно как с риском не заполнить полностью европейские газовые хранилища к началу зимнего сезона, как и с переориентацией потоков сжиженного природного газа на азиатские рынки. Сейчас в хранилищах находится всего 46,6% газа от проектной мощности, а дополнительно замедлят их заполнение плановые ремонты газопроводов «Северный поток» и «Ямал—Европа».

Грузия просится в Евросоюз

Власти Грузии пообещали уже в 2024 году подать заявку на вступление в Евросоюз. В МИД страны отметили, что семь лет, прошедшие с момента подписания соглашения об ассоциации с ЕС, экспорт грузинской продукции в Европу вырос на 15%, пишут «Известия».

Однако в Евросоюзе подчеркивают, что в ближайшем будущем вступление Грузии «нереально» и призывают «снизить ожидания». Эксперты отмечают, что причинами для отказа стран ЕС принять Грузию являются: нерешенность вопроса с Абхазией и Южной Осетией, плачевное состоянии экономики республики и политическая нестабильность.

Лукашенко закрыл дверь в Европу

Секторальные санкции ЕС, ударившие по экспорту белорусских нефтепродуктов и калийных удобрений, из-за чего республика потеряет порядка 1,2 млрд долларов ежегодно, вынудили Минск принять ответные меры. Белоруссия выходит из Восточного партнерства, пишет «Взгляд».