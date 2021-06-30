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Врач пояснила, кому из аллергиков нельзя делать прививку от COVID

Ura.Ru
37 минут назад
Аллергикам, чувствительным к пыльце, нельзя проходить какую-либо вакцинацию, в том числе от коронавируса, в период цветения. Решение о прививке должен принять лечащий врач. Об этом в беседе с URA.RU рассказала иммунолог-аллерголог, врач высшей категории, автор шести патентов на изобретения и более 100 научных статей, кандидат медицинских наук Надежда Логина.
Врач пояснила опасность прививок для аллергиков
Фото: ReutersReuters
«Во время цветения растений мы не рекомендуем пациентам, страдающим аллергией на пыльцу растений, проводить плановые вакцинации и даже плановые операции, в частности, имплантацию зубов, какие-то серьезные косметические процедуры. Лучше все отложить», — подчеркнула Логина.
При этом она отметила, что пациенту следует подготовиться к прививке — в течение недели до процедуры уменьшить нагрузки на иммунную систему.
«Пациенту нужно готовиться к вакцинации в течение нескольких дней, чтобы уменьшить негативные воздействия на иммунную систему, к которым относятся переутомление, неправильное питание, вредные привычки. Также следует избегать стрессовых ситуаций и соблюдать режим, рекомендуемый врачами при проведении процедуры», — добавила эксперт.
Обязательная вакцинация от коронавируса уже введена в 21 регионе России. Сделать прививку должны сотрудники, которые заняты в определенных сферах деятельности и входят в группы повышенного риска.
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