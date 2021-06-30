Врач пояснила опасность прививок для аллергиков

«Во время цветения растений мы не рекомендуем пациентам, страдающим аллергией на пыльцу растений, проводить плановые вакцинации и даже плановые операции, в частности, имплантацию зубов, какие-то серьезные косметические процедуры. Лучше все отложить», — подчеркнула Логина.
«Пациенту нужно готовиться к вакцинации в течение нескольких дней, чтобы уменьшить негативные воздействия на иммунную систему, к которым относятся переутомление, неправильное питание, вредные привычки. Также следует избегать стрессовых ситуаций и соблюдать режим, рекомендуемый врачами при проведении процедуры», — добавила эксперт.