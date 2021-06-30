Врач пояснила опасность прививок для аллергиков

Аллергикам, чувствительным к пыльце, нельзя проходить какую-либо вакцинацию, в том числе от коронавируса, в период цветения. Решение о прививке должен принять лечащий врач. Об этом в беседе с URA.RU рассказала иммунолог-аллерголог, врач высшей категории, автор шести патентов на изобретения и более 100 научных статей, кандидат медицинских наук Надежда Логина.