Мединский: мракобесные истории про "чипирование" уже были

Владимир Мединский. Гражданам необходимо учитывать, что «мракобесное» отношение к методам лечения не раз встречалось в российской истории, и нужно «включить голову», рассуждая о вакцинации от коронавируса. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества

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«Надо каждому гражданину включить голову и выключить остальные части тела, когда они рассуждают о прививках. Потому что эти мракобесные истории про "чипирование" в нашей истории уже были, и не раз», — сказал Мединский в беседе с РИА Новости.

Помощник главы государства напомнил о «картофельных» и чумных бунтах, убийствах лечивших холеру врачей, отметив, что «тогда это можно было хоть как-то объяснить» безграмотностью населения.

Мединский считает, что с людьми, говорящими о «чипировании», нужно работать «психологам, а то и психиатрам».