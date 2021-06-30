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Мединский посоветовал рассуждающим о «чипировании» вакцинами обратиться к психиатру

Национальная Служба Новостейиещё 3
1 час назад
Гражданам необходимо учитывать, что «мракобесное» отношение к методам лечения не раз встречалось в российской истории, и нужно «включить голову», рассуждая о вакцинации от коронавируса. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
Мединский: мракобесные истории про "чипирование" уже были
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Надо каждому гражданину включить голову и выключить остальные части тела, когда они рассуждают о прививках. Потому что эти мракобесные истории про "чипирование" в нашей истории уже были, и не раз», — сказал Мединский в беседе с РИА Новости.
Помощник главы государства напомнил о «картофельных» и чумных бунтах, убийствах лечивших холеру врачей, отметив, что «тогда это можно было хоть как-то объяснить» безграмотностью населения.
Мединский считает, что с людьми, говорящими о «чипировании», нужно работать «психологам, а то и психиатрам».
Ранее Мединский рассказал о решающих факторах победы над эпидемией, напоминает РИА ФАН. По словам помощника президента, справиться с распространением болезни может политическая воля и обязательная вакцинация, пишет «Свободная пресса».
Общество,Владимир Мединский,Российское военно-историческое общество,РИА ФАН,РИА Новости,
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