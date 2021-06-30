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Роспотребнадзор дал рекомендации по поведению после прививки от COVID-19

RT на русскомиещё 12
1 час назад
В Роспотребнадзоре рассказали о рекомендациях, которые следует соблюдать после вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
Представлены рекомендации после прививки от COVID-19
Фото: ReutersReuters
«У некоторых людей после вакцинации может возникнуть гриппоподобный синдром — повысится температура и другое. Не у всех может быть такая реакция, но, если она есть — это нормально. Допускается симптоматическая терапия — можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства», — говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре отметили, что в первые три дня после вакцинации следует избегать интенсивных физических нагрузок и отказаться от похода в сауну, принимать душ можно.
Кроме того, в первые 72 часа после вакцинации рекомендуется ограничить приём алкоголя.
«Полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться 35-42 дня, поэтому после вакцинации в течение этого периода необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом», — добавили в ведомстве.
Общество,Роспотребнадзор,
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