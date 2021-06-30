Представлены рекомендации после прививки от COVID-19

«У некоторых людей после вакцинации может возникнуть гриппоподобный синдром — повысится температура и другое. Не у всех может быть такая реакция, но, если она есть — это нормально. Допускается симптоматическая терапия — можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства», — говорится в сообщении.
«Полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться 35-42 дня, поэтому после вакцинации в течение этого периода необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом», — добавили в ведомстве.