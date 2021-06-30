Изменивший разрез глаз блогер-англичанин снял себя на видео

Блогер из Англии Оли Лондон изменил разрез глаз чтобы быть похожим на корейца. Видео вызвало негодование у подписчиков.

Как рассказывает сам 31-летний англичанин, он хотел быть похожим на своего кумира - певца из корейской k-pop группы.

«Я не идентифицирую себя как британец. Пожалуйста, не называйте меня британцем, потому что я идентифицирую себя как кореец» - поделился с пользователями сети Оли.