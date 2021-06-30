Изменивший разрез глаз блогер-англичанин снял себя на видео

Блогер из Англии
Оли Лондон изменил разрез глаз чтобы быть похожим на корейца. Видео вызвало негодование у подписчиков.
Как рассказывает сам 31-летний англичанин, он хотел быть похожим на своего кумира - певца из корейской k-pop группы.
«Я не идентифицирую себя как британец. Пожалуйста, не называйте меня британцем, потому что я идентифицирую себя как кореец» - поделился с пользователями сети Оли.
Многие пользователи сети не приняли поступок британца, посчитав его поступок культурный присвоением. Один из подписчиков обвинил Оли в использовании социальных сетей для “неуважения, инфантилизации и фетишизации азиатов.