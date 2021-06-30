В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Инфекционист рассказала о необъяснимом смертельном свойстве COVID-19

News.ruиещё 3
46 минут назад
Врач-инфекционист Первого Санкт-Петербургского медуниверситета им. Павлова Оксана Станевич назвала необъяснимое смертельное свойство коронавируса. Смертоносная инфекция «жестока» по отношению к людям, имеющим некие генетические предрасположенности к тяжёлой форме течения заболевания, отметила она в беседе с Lenta.ru.
Врач призвала не играть в "русскую рулетку"
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru
У пациентов любых возрастов может быть и лёгкая форма ковида, и острое течение, которое мы называем фульминантным, когда человек неконтролируемо сгорает. И никакие средства, никакие терапевтические подходы к лечению не оказывают на него никакого влияния. Причём никаких объективных видимых предпосылок к тяжёлым исходам у некоторых людей просто нет, — подчеркнула Станевич.
Она допустила, что это может быть как-то связано с иммунитетом. Предугадать, по какому сценарию будет развиваться болезнь у того или иного пациента, невозможно, пояснила Станевич. И добавила, что поэтому и важно привиться вакцинами от коронавируса.
Чтобы не заболеть и не играть в русскую рулетку, — пояснила врач.
Ранее стало известно, что в Россию действительно проник новый штамм коронавируса «дельта плюс». Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, новой мутацией вируса заразилась женщина. Пациентка легко перенесла заболевание, «всё закончилось благополучно».
Общество,Наука,COVID-19,Анна Попова,Роспотребнадзор,Lenta.ru,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители