Врач призвала не играть в "русскую рулетку"

Врач-инфекционист Первого Санкт-Петербургского медуниверситета им. Павлова Оксана Станевич назвала необъяснимое смертельное свойство коронавируса. Смертоносная инфекция «жестока» по отношению к людям, имеющим некие генетические предрасположенности к тяжёлой форме течения заболевания, отметила она в беседе с Lenta.ru.

Она допустила, что это может быть как-то связано с иммунитетом. Предугадать, по какому сценарию будет развиваться болезнь у того или иного пациента, невозможно, пояснила Станевич. И добавила, что поэтому и важно привиться вакцинами от коронавируса.